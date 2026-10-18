Criteria: Un 59% consideró negativo el estallido social y un 41% lo evalúo de manera positiva

La última encuesta Criteria, publicada este domingo, abordó el séptimo aniversario del estallido social y arrojó que un 59% lo consideró como negativo para el país, mientras que un 41% lo evaluó de manera positiva.

El sondeo subrayó que, tras una caída sostenida desde 2020, la valoración positiva del 18-O subió por primera vez en la serie al aumentar en 4 puntos porcentuales respecto de 2025.

Los resultados del estudio también revelaron que disminuyó la asociación del estallido con la violencia, ya que un 39% cree que su desarrollo fue la principal causa del aumento de la delincuencia (en 2025 alcanzó el 45%); y un 44% lo considera solamente como la expresión violenta de un grupo minoritario de extremistas (46% en 2024).

Asimismo, un 68% de los encuestados señaló creer que las demandas que originaron las protestas de octubre de 2019 siguen sin resolverse, cifra que baja por segundo año consecutivo (80% en 2024).

En tanto, un 63% consideró que actualmente existen motivos para que la gente siga manifestándose, una opinión mayoritaria en todos los sectores salvo entre quienes se identifican con la derecha (36%).

Aprobación del Presidente Kast subió un punto

La encuesta también reveló que la aprobación del Presidente José Antonio Kast subió 1 punto porcentual respecto a la medición anterior y llegó al 28%; mientras que la desaprobación bajó 4% y se ubicó en un 60%; y un 12% declaró no saber (+3pp).

Por otro lado, el sondeo también abordó el anuncio de rebaja de las tarifas de la Autopista Central: un 69% está de acuerdo con la medida; mientras que, entre quienes usan este tipo de vías, un 42% señaló que la disminución del precio beneficiaría algo o mucho en su presupuesto mensual.

No obstante, un 44% manifestó estar en desacuerdo con extender en 20 meses la concesión a cambio de la rebaja y un 41% dijo estar de acuerdo; mientras que el 70% rechaza que la medida se aplique solo a la Autopista Central.