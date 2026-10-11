Criteria: Aprobación de Kast cae al 27% y desaprobación aumenta al 64%

La aprobación del Presidente José Antonio Kast se desplomó al 27% tras caer en tres puntos porcentuales respecto a la medición anterior, según los resultados de la última edición de la encuesta Criteria, publicada este domingo.

Asimismo, el sondeo reveló que la desaprobación del Mandatario aumentó en cuatro puntos porcentuajes y se ubicó en un 64%, mientras que un 9% de los chilenos declaró no saber (-1pp).

Los índices son similares a los divulgados esta semana por la encuesta Cadem, que ubicaron la aprobación del exrepublicano entre el 27% y 32%, ante un grupo de menos del 10% que expresó no saber.

Fuerte caída desde el inicio del Gobierno

Kast, quien inició su actual Administración el pasado 11 de marzo, llegó al poder con una aprobación de cerca del 57%, mientras que menos del 30% lo desaprobaba.

Durante sus siete meses de gestión, el panorama económico del país también cayó en indicadores que muestran una proyección de crecimiento para 2026 en un rango de entre 0,25 % y 0,75 %, según el Banco Central.

La tasa de desempleo, por otra parte, alcanzó un 9,6% en el trimestre junio-agosto, su máximo en cinco años, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En medio de este escenario marcado por la contracción productiva, Chile atravesó una crisis climática debido a una serie de temporales, influidos por el fenómeno de El Niño, que han ocasionado desastres naturales en 10 de las 16 regiones.

Caen las expectativas

La encuesta Criteria, con un panel online de 802 casos, entre los días 8 y 9 de octubre, también identificó que solo para el 18% de los encuestados la gestión del Gobierno ha superado sus expectativas. Para el 82%, en cambio, ha estado por debajo de lo que esperaban.

Con una Ley de Presupuesto para 2027 ya ingresada en el Congreso, y que comenzará a discutirse dentro de una semana, la mayoría de los chilenos siguen considerando que el Estado gasta sus recursos de forma "más bien ineficiente" con un 58% de los consultados.

El proyecto de Kast implica recortes en el gasto público, que han generado rechazo y algunas manifestaciones. Sin embargo, según la encuesta, el 52% afirmó estar de acuerdo con disminuir el número de funcionarios públicos.

Los encuestados, no obstante, manifestaron estár menos conformes con la idea de que la reducción implique sacrificar programas sociales, ya anunciados por Kast, con solo un 19% que se muestra abierto a que se realicen.

Apenas un 8%, en tanto, señaló estar de acuerdo con la disminución de bonos y subsidios.