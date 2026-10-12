Presidente Kast anunció rebajas a tarifas del TAG en la Autopista Central

En medio de la preocupación entre automovilistas por el alza de precios, el Presidente José Antonio Kast anunció este lunes que el Gobierno y Autopista Central llegaron a un acuerdo con el objetivo de rebajar las tarifas del TAG en esa carretera urbana.

"Se ha llegado a un acuerdo entre los ministerios de Transportes y de Obras Públicas, representados por el ministro Louis de Grange, y la empresa (VíasChile) representada por don Andrés Barberis, para implementar una rebaja de la tarifa del 10% en horas no punta, y del 25% en horarios punta y de saturación", detalló el Mandatario desde San Bernardo esta noche.

La medida entrará en vigencia, "si todo anda en los tiempos correspondientes", el próximo 1 de enero de 2027, precisó el Jefe de Estado.

En cuanto al cambio que implica esta rebaja del TAG, destacó que si un automovilista "paga 100 mil pesos al mes por esa cuenta, entrará a pagar 75 mil (el próximo año), en la medida de que esté con su cuenta al día dentro de los primeros 60 días de que esto comience a regir. Se premia al que hace las cosas como corresponde".

Fuera de esto, "el ministro (De Grange) se encuentra en conversaciones con otras autopistas urbanas para llegar también a acuerdos como este", anticipó Kast.

A su turno, el biministro relevó que "el 40% de la circulación de autopistas urbanas en Santiago pasa por la Autopista Central, considerando también una importante cantidad de camiones, y este beneficio se aplica a todos los usuarios".

Sobre las negociaciones que siguen en desarrollo con otras carreteras urbanas, De Grange hizo ver que "los plazos de concesión son diferentes entre las autopistas, y las magnitudes de las tarifas también".

"Por lo tanto, conforme vayamos llegando a acuerdos para favorecer el bolsillo de millones de personas que usan anualmente esta infraestructura, iremos anunciando estas buenas noticias", remató.