Frente Amplio: La derecha importó la discusión sobre cortar planes sociales

Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo (centro de pensamiento de Revolución Democrática), dijo en Cooperativa que la discusión sobre cortar ministerios y programas sociales fue "importada" por la derecha y que no se condice con la realidad del país.

En El Primer Café, Leighton manifestó que "el gobierno le ha tomado la importancia a la responsabilidad fiscal y al crecimiento económico con la mayor de la seriedad. Eso se puso en duda al inicio, pero a esta altura creo que hay poca agua en la piscina para dudar de ello".

"Nuestro país no tiene los problemas que tienen otros países, a propósito de esta propuesta de pacto que quiere hacer Matthei con Kaiser. No importemos los problemas que tiene Argentina a nuestro país (...) Matthei habla de cortar ministerios, de eliminar beneficios sociales y a mí me parece que está un poco fuera de contexto", agregó.

Leighton aseveró que "esperaría que el país se mantuviera lejos de ese debate, porque la discusión en Chile no es cómo seguir cortando más programas sociales, es cómo ocupar las fortalezas de nuestras finanzas públicas para sanar nuestras heridas sociales".

Ruz: Promoción del crecimiento económico debe ser meta

Por su parte, Luis Ruz, vicepresidente del centro de pensamiento Democracia y Comunidad (perteneciente a la DC), planteó que "cuando hablamos de crecimiento económico, eso tiene que ir acompañado de gestión, de acciones que permitan empujar el crecimiento económico; no es una cuestión que se dé de manera instantánea, y lo que nosotros hemos reflexionado es que en este nuevo momento, en este nuevo ciclo electoral que se abre, tiene que haber una política de promoción del crecimiento económico como meta, como objetivo".

"Tenemos un gasto público que hay que corregir, que hay que reducir, y también cómo aprovechamos las oportunidades que el desarrollo tecnológico y la revolución energética en el mundo nos plantean", destacó.