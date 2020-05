Giorgio Jackson por donaciones a RD: Dejé espacio a dudas y pude ser más claro

El diputado Giorgio Jackson (RD) aseguró en Cooperativa que seguirá donando un porcentaje de su dieta parlamentaria al partido, apuntando a una "tergiversación" de este acuerdo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Jackson recordó que "esto es algo que desde el 2014 yo he puesto, no solo en mi página web de manera explícita, sino que lo he dicho más de 14 veces en entrevistas, ya sea en radio, televisión y prensa escrita".

"Todas las veces que me preguntaron '¿Qué haces con estos recursos?', yo dije de manera explícita, sin ningún matiz, que lo entregaba a un proyecto colectivo, porque no me gustaba que se financiara con las empresas y con los aportes truchos que existían en la política", recalcó.

Sobre la denuncia realizada por el diputado Garín, Jackson manifestó que "no me siento para nada atacado, lo único que siento es que hay una tergiversación, como esos fuegos artificiales que se buscan hacer cuando se quiere desviar la atención. Me siento orgullosísimo, lo haría una y mil veces más".

"Hubo una sola vez que me interrumpieron en un panel en televisión, donde dije la palabra 'dono' a secas, que fue en Vértigo y esa fue la única vez que pude dejar el espacio a dudas (...) pude ser más claro", recalcó.

"No tengo nada que ocultar y lo voy a seguir haciendo, para otras candidaturas, ya sean municipales o de otra índole, porque yo al menos no me financio con esos recursos", manifestó.