Renato Garín: Los diputados RD no "donan la mitad de su sueldo", lo ahorran para campañas

El diputado Renato Garín desató una nueva polémica al interior del Frente Amplio, al denunciar que los parlamentarios de su ex partido, Revolución Democrática, no "donan la mitad de sus sueldos" -como supuestamente sostienen- sino que dichas platas van a un fondo común para financiar las campañas de la tienda.

A través de su cuenta de Twitter, Garín aseguró que "el diputado Giorgio Jackson y la bancada de Revolución Democrática repiten que ellos 'donan la mitad' de su sueldo. Esto no es cierto".

"El dinero va a un ahorro bancario que ya suma cientos de millones. Con ese ahorro se financiarán sus campañas a la constituyente, reelección y Senado", planteó.

Estas palabras fueron refrendadas por el diputado de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien recalcó que esta denuncia "requiere explicación. Donaciones tienen leyes especiales, limite, franquicias e impuestos que pagar. Financiamiento irregular politica es critica permanente de Giorgio Jackson".

El senador Andrés Allamand (RN) aseguró que esta situación demuestra a "Revolución Democratica sin careta: admiten que sus llamadas 'donaciones' financian sus propias campañas políticas. Una forma muy engañosa de utilizar la palabra donación. ¿Estarían dispuestos a ocupar esos millones para enfrentar la pandemia?".

Respuesta de Revolución Democrática

El diputado Pablo Vidal (RD) es el único de los integrantes de la bancada que se refirió al tema en las redes sociales, donde indicó que "esa plata va a defender nuestra autonomía y nuestras convicciones. A ninguno de nosotros nos dictan las leyes por correo electrónico los empresarios de Corpesca, Penta, SQM, etc".

En conversación con La Tercera, el secretario general del partido, Leonardo Rissetti, explicó que "desde el primer día hemos transparentado que nuestros parlamentarios y parlamentarias aportan voluntariamente la mitad a reforzar su labor parlamentaria y al partido como cualquier militante".

"Esto se ha hecho de manera 100 por ciento transparente y legal, siempre ha estado en las páginas institucionales de nuestros representantes y partido y también está la información entregada al Servicio Electoral todos los años", recalcó.

Según explicaron desde la directiva, cada uno de los diputados destina un 50 por ciento de su dieta líquida al partido.

Estos fondos están divididos en tres: Un poco más de un millón de pesos se destina al partido, un monto cercano a los 580 mil pesos se ahorra en cuentas para futuras campañas de RD y un tercer destino del dinero son aportes para la "labor parlamentaria".

Jackson: "No entiendo la polémica"

Salió a responder también, esta mañana, la principal figura de la colectividad, Giorgio Jackson, quien fue directamente apuntado por Garín.

Afirmó no entender la polémica, pues el destino de los dineros era de conocimiento público hace años y él no se beneficiará personalmente del ahorro: "No iré a la reelección", indicó.

Vuelvo a reiterar x enésima vez q no iré a la reelección. Mi aporte es para q otras personas puedan competir x un espacio d representación. Para q tengan independencia y compitan contra quienes tienen herencias y aportes d empresarios para sus campañas. Y estoy orgulloso d ello.