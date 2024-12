"Insuficiente": Centros de pensamiento critican propuesta de reforma al sistema político

Un paso en la dirección correcta, aunque insuficiente. Así, representantes de centros de pensamientos de diferentes sectores calificaron este lunes, en El Primer Café, la propuesta de reforma constitucional al sistema político que senadores de oficialismo y oposición presentaron en conjunto en busca de terminar con la fragmentación en el Congreso.

"El actual sistema como está, cuando pasa de un sistema mayoritario a un sistema proporcional, con las características que se le dio a este sistema, ha producido un efecto negativo, entre eso la fragmentación y el discolaje, por lo cual yo creo que la propuesta avanza, pero, desde mi punto de vista, es absolutamente insuficiente", dijo Rodrigo Ubilla, director del Área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo (LyD).

La iniciativa de los senadores plantea la pérdida del escaño por renuncia a la militancia y establece que un partido político sólo pueda alzarse con un escaño en el Congreso si obtiene un umbral mínimo de un 5% de los votos válidamente emitidos en una elección parlamentaria, con una norma transitoria de un 4% solo para el 2025.

Con dicha norma transitoria "se empieza a escribir un relato que distorsiona el principio general", criticó el exsubsecretario del Interior.

Ubilla señaló, por otra parte, que "lo que pretenden los parlamentarios, siendo muy bien motivados, es tratar de normar algo en un periodo corto de tiempo para que entre a funcionar de aquí a noviembre. Yo creo que ese cambio es insuficiente y, si logran los acuerdos, no van a producir impacto en el nuevo Congreso, porque estas normas transitorias las van a impedir, y la gente va a quedar otra vez de alguna manera disconforme con sus resultados".

"Hubiera sido más razonable -aseguró- ir a medidas más profundas que entren a regir a partir del Congreso subsiguiente; es decir, no en diciembre del próximo año, sino que en cuatro años posteriores" y así no interferir "sobre las expectativas de actuales diputados que están en el Congreso y que, al ver estas normas, se asustan porque ven en eso la posibilidad de no ser reelectos".

Democracia y Comunidad cuestionó "la forma"

A su turno, Luis Ruz, vicepresidente del centro de pensamiento Democracia y Comunidad -perteneciente a la Democracia Cristiana-, apuntó que la propuesta de su sector, "estando muy de acuerdo en el diagnóstico de que hay que hacer cambios, tiene algunos elementos distintos a la propuesta que han suscrito senadores socialistas y senadores de la derecha".

"Nosotros pensamos que, por ejemplo, la prohibición de los pactos electorales sería una buena medida para evitar la excesiva fragmentación en el sistema de partidos", en tanto que "para evitar las famosas pymes que se han puesto de moda -nosotros hemos sido bien afectados por esta cuestión-, que se obligue a la creación de partidos políticos nacionales", indicó el falangista.

"¿Cuál es el problema de la propuesta presentada por los senadores, entendiendo que todos compartimos el diagnóstico o la necesidad de los cambios en el sistema político? Yo diría, más bien, la forma", complementó Ruz, afirmando que "una reforma de este calado, de este nivel, obliga a un diálogo más amplio y que tiene que convocar a más actores".

"Creo que hubo un error en la manera en que se expresó, no obstante que esto se venía conversando, se venía discutiendo. Esto finalmente aparece en la manera en que se presenta, como un acuerdo muy específico entre determinados actores en el Senado y la reacción que estamos viendo, obviamente, da cuenta de aquello", añadió.

Ideas Republicanas: "Hay que hacer un redistritaje"

"Me parece bien la propuesta, pero me parece incompleta", sostuvo Patricio Dussaillant, director de Ideas Republicanas.

El asesor del Partido Republicano aseveró que "hay que plantearse menos parlamentarios" y "hacer -y esto no lo aborda la propuesta- un redistritaje de nuevo, porque me parece que hay unos distritos que alejan a los parlamentarios de sus electores. Son unos distritos muy grandes, muy masivos y habría que reducir el número de diputados que se elige por cada distrito".

A renglón seguido, Dussaillant advirtió que "la discusión -y se vio inmediatamente- es muy difícil con los incumbentes, porque no quieren arriesgar sus partidos ni arriesgar sus cargos, entonces, no van a querer hacer las modificaciones que los perjudiquen y, efectivamente, lo normal sería que legisla un Congreso y se aplica en dos Congresos después".

"El problema", continuó, "es que el país no aguanta otro período presidencial con la fragmentación y la falta de acuerdos que se producen en el Congreso, entonces, hay que buscar una fórmula de lograr un cambio en el sistema que corrija la fragmentación, que corrija el tema de los independientes" sin "esperar todo un período presidencial para que aplique el siguiente".

"No creo que podamos esperar tanto tiempo, debiéramos tratar de buscar acuerdos ahora y aplicar las mayorías. O sea, si los más chicos creen que van a desaparecer, votarán en contra. Yo creo que lograr el consenso total, la unanimidad, va a ser imposible", concluyó.