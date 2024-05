"Miserable e inhumano": Critican a Daniel Jadue por comentario sobre la muerte de Sebastián Piñera

Duras críticas ha recibido el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), luego de que -criticando a los millonarios- ironizara con la muerte del expresidente Sebastián Piñera.

En el programa "Sin Maquillaje", Jadue cuestionó los dichos del expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, quien planteó aumentar la edad de jubilación en Chile.

"Aquí el problema es otro. Es que el gran empresariado chileno, los Juan Sutil, los Luksic y otros, no se aburren de ganar plata. A pesar de que tienen más plata de la van a poder gastar en su vida, ellos creen que acumulando capital acumulan vida y ya, hace poco, nos demostraron que eso no pasa, que cualquier día te subís' a un helicóptero y te morís' no más", dijo Jadue.

— Rodolfo Carter🍀🇨🇱 (@rodolfocarter) May 9, 2024

Una de las primeras reacciones fue de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), quien expresó: "Qué comentario más miserable" en sus redes sociales.

Los cuestionamientos fueron secundados por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien, con más dureza, dijo: "Que Hijo de...! Fue lo que a todos nos nació al ver un comentario así de miserable e inhumano. Pero más allá de la rabia y de que el diccionario se acaba con este personaje, el Sr Jadue no es más que el hijo aventajado de la cultura del odio y la violencia del Partido Comunista".

RN emitió una declaración afirmando que "condenamos el comentario miserable, sin ética, sin empatía, del alcalde PC Daniel Jadue. No se puede aceptar la falta de humanidad en la política, ni festinar con el dolor y la muerte de un Presidente de la República".

Jaime Bellolio, exministro de Piñera, enfatizó que "en política y en la vida hay de todo. Las autoridades deben tener estándar básico de humanidad y ética. Lo de Daniel Jadue es reflejo de política basada en odio, radicalidad y ninguna empatía. No todo vale: usar la tragedia y reírse del dolor es una actitud miserable".

El expresidente Sebastián Piñera falleció el pasado 6 de febrero luego de que el helicóptero que piloteaba se estrellara en el Lago Ranco, en la Región de Los Ríos.