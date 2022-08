Alcaldesa Ríos se querelló contra Andrés Zarhi por millonario fraude

La alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), presentó una querella en contra de su antecesor Andrés Zarhi (exRN), acusándolo de un delito de fraude que superaría los 176 millones de pesos.

Según publicó La Tercera, la decisión se tomó luego que Contraloría detectara millonarios pagos de indemnizaciones en excesos a directivos durante la anterior administración.

En el texto judicial, Ríos y la secretaria general de la Corporación, Anita Quiroga, plantean que tras una revisión de todos los contratos de trabajo de los directivos, identificaron cláusulas de indemnizaciones equivalentes desde seis a ocho sueldos brutos sin tope legal.

Pese a que solicitaron a Zarhi tomar medidas para evitar estos pagos, al menos ocho funcionarios recibieron estos dineros, todos de confianza del entonces alcalde, como el exdirector de Salud, Roberto Stern.

"Los antecedentes que hoy conocemos, gracias a lo informado por Contraloría, nos revelan que tanto el alcalde Zarhi como sus altos directivos y compañeros de coalición hicieron de la corrupción una costumbre en la comuna. Un verdadero modus operandi en el que, de manera conjunta y coordinada, estas personas se cubrieron las espaldas para malversar y defraudar dineros de las vecinas y vecinos de Ñuñoa", comentó Ríos.

La autoridad comunal añadió que "esto se trata de una práctica naturalizada en las gestiones de la derecha en este municipio. Algunos pensaban que íbamos a dejar pasar esto por alto, pero quiero decir con mucha claridad y firmeza que la Municipalidad de Ñuñoa no tolera los actos de corrupción y que con fondos públicos no se juega. Hoy hemos interpuesto una querella en contra de los presuntos responsables, no permitiremos nunca más este tipo de actuaciones".