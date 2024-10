Desbordes: "No vamos a derrotar el crimen si no enfrentamos primero las incivilidades"

El alcalde electo de Santiago, Mario Desbordes (RN), analizó este miércoles los ejes que tendrá su administración municipal durante los próximos cuatro años, destacando entre ellos el enfrentar "las incivilidades" que sufre la ciudadanía, punto clave para poder avanzar en derrotar el crimen en la comuna.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el nuevo jefe comunal aseguró que, cuando asuma el cargo, "lo primero que hay que enfrentar son las incivilidades", dado que "usted no va a derrotar el crimen si no enfrenta primero las incivilidades".

"Entre otras cosas, junto con recuperar la presencia del Estado, debe tener un medio ambiente físico adecuado, limpio, ordenado, iluminado, etcétera. Así que eso es una primera pata", analizó el otrora ministro de Defensa.

Según detalló Desbordes, "dentro de las incivilidades, las cosas que más incomodan probablemente son el comercio ilegal de todo tipo, que empieza en el pañito en el suelo con venta de distintos artículos, hasta estas cocinerías que están instaladas desde la mañana en Arturo Prat con Franklin sin ningún permiso y sin ningún control sanitario".

"Luego están los barrios que copados por el comercio ilegal, como el Barrio Meiggs. Eso es urgente de erradicar. No va a ser fácil, no va a ser rápido, va a ser bien duro, pero hay que hacerlo, y con constancia y trabajo en conjunto con otras instituciones y autoridades (se puede lograr)", puntualizó.

La situación del comercio ilegal

Respecto a esta problemática, Desbordes le plantea al comercio ilegal que "si quieren solucionar su situación", el camino correcto es que "arrienden un local, paguen patente, se establezcan, y se formalicen".

"Yo encantado de ayudarlos en los trámites, como municipio, para que se instalen. Está lleno (el centro) de locales desocupados, y probablemente van a pagar menos que lo que les está cobrando en los tordos azules", analizó el exparlamentario.

Asimismo, aseguró que "no va a haber autorizaciones, no se va a regularizar y no se va a 'solucionar el problema' por la vía de darles permiso a quienes hoy están haciendo comercio ilegal en la calle. Es evidente que hay que enfrentar eso con mucha fuerza, con una serie de medidas".

En cuanto a la situación de las barberías, llamó a "tomar nota de lo que ahí está pasando" y averiguar "cuántas de esas son realmente una barbería y cuántas son lavado de dinero". A esto sumó la opción de establecer restricciones horarias a este tipo de recintos.

Además, en esta línea, cuestionó la existencia de "quinchos y fritanguerías" hasta la madrugada en calles de Santiago, por lo que será otro punto que buscará fiscalizar y combatir durante su administración.

"Hay otra forma (que crítican los vecinos), que esa persona que dice 'yo el fin de semana saco todas mis cosas a la calle, me instalo en la calle, pongo la música a todo volumen, y me pongo a hacer una parrilla el día entero, tomando el alcohol en la vía pública", agregó el alcalde electo, que aseguró que es algo que buscará evitar en la comuna.

Crisis en la educación pública de Santiago

Otro punto que abordó Desbordes fue la crisis que enfrenta la educación pública en Santiago, sobre todo tras la tragedia en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), donde varios alumnos resultaron gravemente heridos tras la explosión de una bomba molotov al interior de un baño: "Creo en Dios y ruego que estos jóvenes se recuperen, que no tengan secuelas y que ojalá salgan adelante", señaló respecto al hecho.

En un análisis más profundo, dijo que se considera que "hijo de la educación pública" y que siente "una responsabilidad personal con esa educación", por lo que advirtió que "es urgente recuperar esa educación pública que hoy está en su peor momento en la comuna, con las matrículas más bajas de la historia".

En esta línea, afirmó que deben "reencantar a las familias que se alejaron de la educación pública de la comuna de Santiago y lograr que esos liceos sean de nuevo un mecanismo de movilidad social (...) Eso es el punto de partida. Tenemos que trabajar con las comunidades educativas, ordenar, mejorar la seguridad en el entorno de los establecimientos".

"Probablemente vamos a tener que reestructurar cursos, ya estamos mirando liceo por liceo, porque hoy hay cursos de 10 alumnos. Vamos a tener que reestructurar todas las dotaciones, incentivar la capacitación y la formación, porque el Simce ha ido bajando y todas las pruebas han ido decayendo en los liceos emblemáticos de manera muy fuerte", alertó.

Finalmente, en cuanto a los grupos violentos que están en estos recintos educacionales, Desbordes dio cuenta que se debe diferenciar al alumno problemático del que comete delitos violentos, como el lanzamiento de bombas molotov.

"El que tira una molotov no es, a mi juicio, un alumno problemático. Él ya pasó la barrera, comete delito y, por lo tanto, es un delincuente. Ojalá que la sociedad completa y sobre todo estos grupos minoritarios, tomen conciencia de lo que está pasando. Las mismas lesiones (sufridas por los alumnos del INBA), se las provocan ellos a un carabinero, a un militar o a un transeúnte cuando han quemado buses", cerró cuestionando la nueva autoridad santiaguina.