Matthei aboga por el diálogo y pide "menos ideología y más pragmatismo"

En una ceremonia en la comuna, Evelyn Matthei dejó este viernes de ser la alcaldesa de Providencia tras ocho años, instancia en la que agradeció este tiempo en el cargo e hizo un llamado a "menos ideología y más pragmatismo" para llegar con mejores soluciones a la ciudadanía.

En su discurso de despedida, la ahora exjefa comunal afirmó que "he valorado y he gozado la oportunidad de ser alcaldesa y he procurado ejercer el cargo con responsabilidad, con exigencia y con alegría. Pero hoy, que entrego el mando a mi sucesor, Jaime Bellolio, quisiera destacar no lo que hemos realizado, sino lo mucho que he aprendido en estos ocho años", afirmó Matthei, quien también admitió que tras trabajar en distintos lugares de la política, "gestionar la Municipalidad de Providencia me ha dado una perspectiva que no tenía".

Según afirmó, en la gestión municipal "se enfrentan problemas mucho más concretos", entre ellos el comercio ilegal, la delincuencia, la atención de salud de los vecinos, mantener la comuna limpia y ordenada, y cómo compatibilizar el esparcimiento de las personas, el derecho a emprender de los restaurantes, con el derecho a dormir tranquilo.

"La solución debe ser concreta y ojalá rápida. Eso es lo que esperan los vecinos de sus alcaldes y alcaldesas", puntualizó.

Debido a esto, advirtió que "uno se replantea la cuestión ideológica. Porque la inmensa mayoría de los problemas no tienen ideología. Son problemas y hay gente afectada. Punto".

"Es eso lo que me ha fascinado de ser alcaldesa: la búsqueda de soluciones, la conversación, la generosidad, la plasticidad de las respuestas prácticas a los problemas que aquejan a nuestros vecinos. No es fácil tener cariño a un parlamentario de una bancada opositora. En el mundo municipal, en cambio, eso es frecuente", afirmó la candidata presidencial de la UDI.

🔁 En Providencia Evelyn Matthei deja el cargo de alcaldesa y asume Jaime Bellolio (UDI) @Cooperativa pic.twitter.com/BzcasHLTmf — Camila López González (@g_pelusa) December 6, 2024

"El diálogo en política es posible"

Asimismo, dijo que "la cooperación, el diálogo, la apertura que he encontrado en otros alcaldes y alcaldesas, y también en nuestros concejales, me ha hecho valorar otra forma de entender la política".

"Es espectacular entender que un mismo problema puede tener distintas soluciones en distintos territorios y diversas realidades", aseveró.

Matthei evitó realizar un balance de su gestión, dando como mensaje que está convencida de que "el diálogo en política es posible, si nos abocamos a la solución de los problemas concretos que tenemos en nuestro país".

"El convencimiento que los alcaldes y alcaldesas tienen mucho que aportar en la discusión legislativa. Que deben ser más escuchados por el poder ejecutivo. Que en vez de buscar soluciones diseñadas a partir de experiencias en otros países, debiéramos invertir más en hacer proyectos pilotos en diversos territorios y extraer conclusiones para ir perfeccionando las políticas públicas", analizó.

¡Y llegó el día! Hoy se termina mi periodo como alcaldesa de Providencia. Me voy con la satisfacción del deber cumplido por todo lo logrado. Los invito a ver este video en que recordamos éstos últimos 8 años desde una arista personal.



A los vecinos y vecinas de la comuna, al… pic.twitter.com/H0nAsReXyc — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) December 6, 2024

"Menos ideología, y más pragmatismo"

En definitiva, hizo un llamado a tener "menos ideología, y más pragmatismo. Menos diseños en abstracto y más programas piloto. Menos confrontación y más cooperación. Mucha mayor participación de los alcaldes y alcaldesas en la búsqueda de soluciones. Mucha mayor conciencia de la diversidad de realidades en nuestro país".

"Desde Providencia he podido también mirar el Chile que hemos construido. Donde hay problemas, frustraciones, necesidades, pero al mismo tiempo orgullo por los logros conseguidos", aseguró la ahora exalcadesa.

Finalmente, dio cuenta que "si nos unimos, podemos avanzar en soluciones rápidas y prácticas (...) No podemos seguir en la lógica de vernos y tratarnos como enemigos porque pensamos distinto".

"Los chilenos necesitamos con urgencia recuperar confianzas. Y ello requiere lo mejor de todos nosotros", puntualizó la abanderada presidencial, que cerró su discurso solicitando que las disputas políticas se realicen "sin destrucción".

"El diálogo, el entendimiento, el esforzarse por comprender las visiones, las preocupaciones, los límites de los demás, es uno de los esfuerzos más maravillosos cuando son auténticos. Y creo que en Providencia se han creado espacios para un buen diálogo. Para un entendimiento genuino", indicó.

"Funadores profesionales": Bellolio respondió a protesta en la ceremonia

Durante su primer discurso como alcalde, Bellolio fue blanco de unos gritos desde el público, instándolo a renunciar.

"Quiero decirles que aquellos que están allá atrás que lo único que está venta son los funadores profesionales, a ustedes que les pagan por funar, eso es lo único que está en venta", replicó el nuevo alcalde.

"A aquellos fanáticos que no creen que caben las personas distintas, que piensan diferente, aquellos que amenazan a los demás cuando piensan distinto, aquellos que creen que a través de la violencia, el asesinato o el vínculo con el narcotráfico van a ganar, les digo inmediatamente están equivocados, en Providencia no", advirtió Bellolio.

.