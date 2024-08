Oposición asegura que la probidad y la ética serán "ejes estructurales" en su campaña

La oposición aseguró que su campaña electoral de cara a las elecciones municipales de octubre se enfocará, entre otros aspectos, en áreas relativas a la probidad y a la "ética de la función pública".

"La seguridad, la probidad, la calidad de vida y el desarrollo económico. Esos cuatro ejes son los que dan estructura a las propuestas de campaña de los candidatos en prácticamente todo Chile", dijo la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt.

"Nosotros estamos complementando con otro material que tiene que ver con la ética de la función pública; algunas cosas que reflejan la postura del expresidente Piñera sobre el ejercicio de la función, que nos es muy importante de reforzar también", indicó la otrora ministra de Transportes.

En la misma línea, la alcaldesa de Providencia y candidata presidencial, Evelyn Matthei, llamó a los candidatos del bloque a "actuar con honestidad".



Estas declaraciones se dieron ayer miércoles en el acto opositor celebrado en la comuna de Santiago, en medio de las tensiones que ha mantenido Chile Vamos con el Partido Republicano, donde en algunas comunas no llegaron a un acuerdo y presentaron candidatos únicos.

Por ejemplo, la secretaria de Republicanos, Ruth Hurtado, señaló que quienes pierdan en las elecciones y, por ende, "le entreguen comunas a la izquierda, tendrán que darle explicaciones a la ciudadanía".

Ante ello, el timonel de RN, Rodrigo Galilea, sostuvo que "no me hago cargo de los dichos de la secretaria. No las entiendo bien. Nosotros no hacemos estas elecciones mirando al Partido Republicano".