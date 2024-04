Presidente del Servel: Todos los alcaldes fueron electos en votación de dos días y nadie denunció fraude

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Electoral), Andrés Tagle, le respondió a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), por sus declaraciones sobre las próximas elecciones municipales y regionales del próximo 27 de octubre.

Esta semana, la jefa comunal cuestionó la solicitud del organismo electoral de realizar las votaciones en dos días y manifestó que no le "gusta para nada" la idea "por la posibilidad de fraude".

"La posibilidad de fraude es enorme, me carga el tema de una elección en dos días, de verdad muy malo. ¿Por qué no ponen más establecimientos?", cuestionó la también presidenciable del gremialismo.

Ante los reclamos, Tagle defendió la medida y, en entrevista con el diario El Mercurio, recordó que la elección en doble jornada ya se implementó en 2021 -a raíz de la pandemia del coronavirus-, momento en que precisamente parte de quienes ahora critican fueron elegidas autoridades, como lo fue Matthei.

"Todos los alcaldes, concejales y gobernadores fueron electos en una elección de dos días y nunca nadie denunció un fraude por la custodia de los votos en la noche", apuntó el presidente del Servel.

"Puede haber apoderados que se queden toda la noche, mientras el resguardo lo tienen las Fuerzas Armadas, que han estado custodiando los votos desde el año '89, y no hay novedad en la custodia de los votos. Hay garantía absoluta de que, si llega a haber algún incidente de abrir la sala cerrada con sello o alguna de las urnas ahí guardadas, eso va a quedar al descubierto y se dejará constancia para que se resuelva en el tribunal electoral", agregó.

RIESGO DE "DÉFICIT DE FUNCIONAMIENTO"

El presidente del Servel alertó que en caso de no hacer la elección en dos días podría haber un "déficit de funcionamiento", debido a que serán cuatro actos electorales en uno: para elegir alcaldes, concejales, gobernadores (gore) y consejeros regionales (core), con sábanas de papeletas con hasta 100 candidatos y votos con ocho dobleces, atentando contra el desarrollo expedito de la elección.

Esto se suma a que con voto obligatorio se estima que la participación sería cercana al 85% (sobre 13 millones de electores).

Tagle explicó el problema con un cálculo matemático: "Creemos que en la cámara secreta el elector va a estar cinco minutos; y como la mesa tiene dos cámaras secretas, puede atender a dos electores al mismo tiempo, por lo tanto, en el fondo, atendería un elector en razón de cada dos minutos y medio; entonces, si multiplicas eso por 340, que son los electores que estimamos van a votar (las mesas tienen 400), te da que se necesitan 850 minutos, es decir, 14 horas, y la mesa funciona, en términos prácticos, desde las 9:00 de la mañana y termina a las 6:00 de la tarde, esto es, nueve horas, por lo que hay un déficit de cinco horas de funcionamiento; cinco horas que no es posible de arreglar por la vía de aumentar el horario... tendría que aumentarse el horario hasta las 11:00 de la noche y sin parar".

Consultado por la posibilidad de ampliar la oferta de locales, enfatizó que "todas las cosas que se han mencionado requieren ley. Nosotros no podemos aumentar el horario de votación; está fijado por ley y las 18:00 horas no es resorte del Servel. Y sobre el aumento de locales, lo podemos hacer, pero sería tener más mesas y que los electores sean menos por mesa que los 400 actuales; aunque, bueno, esa cifra también está fijada por ley y nosotros no la podemos cambiar. Todo el mundo dice que el Servel lo arregle o que haga esto o lo otro, pero todas esas medidas necesitan ley".