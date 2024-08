Santiago: Aldo Duque bajó su candidatura y apoyará a Mario Desbordes

El abogado Aldo Duque, que había inscrito su candidatura independiente al Municipio de Santiago en cupo del Partido Social Cristiano (PSC), decidió bajarla en favor del expresidente de Renovación Nacional (RN) Mario Desbordes, ahora único competidor de la derecha en esa comuna.

🗳 Aldo Duque baja su candidatura por la alcaldía de Santiago y le entrega su apoyo a Mario Desbordes (RN) @Cooperativa pic.twitter.com/rPihweFcta — Camila López González (@g_pelusa) August 5, 2024

"A partir de este instante, me he comprometido formal y expresamente a dar todo mi incondicional apoyo a Mario Desbordes, para que sea alcalde de Santiago. Me la voy a jugar por esa opción", anunció este lunes en un punto de prensa, acompañado por el exministro y las directivas de RN y el PSC.

El exdefensor de narcotraficantes, que -en sus propias palabras- consiguió las firmas para postular "en tiempo récord", estimó que "hay muchos que no lo van a entender; muchas personas me decían hasta hace pocos minutos 'no se baje', pero tengo una cosa que es fundamental en la vida, que es el principio de la responsabilidad".

"Llevar dos candidatos por la centroderecha y la derecha en Santiago Centro, implicaba regalarle la municipalidad una vez más al Partido Comunista, chavista" en octubre próximo, argumentó Duque.

Poco antes de confirmar su salida de la carrera, la actual alcaldesa y candidata a la reelección, Irací Hassler (PC), se refirió de forma irónica a la reunión de la derecha en el exCongreso, que tuvo lugar antes de este punto de prensa.

"Mientras en Santiago sacamos a los narcotraficantes de los barrios y las casas tomadas, Chile Vamos negocia con uno de sus abogados", fustigó la jefa comunal en su cuenta de X.

Mientras en Santiago sacamos a los narcotraficantes de los barrios y las casas tomadas, Chile Vamos negocia con uno de sus abogados. 🤷🏼‍♀️ https://t.co/3p1kBCenqH — Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) August 5, 2024

FLANCO ABIERTO EN CONCEPCIÓN

Si bien se cerró una dificultad en la capital, aparece otro flanco para la derecha en la comuna de Concepción, ya que el Partido Republicano inscribió como candidato a James Argo, mientras que la UDI levantó a Valentina Pavez, hija de la exsenadora Jacqueline Van Rysselberghe, que también presidió esa tienda.

Consultado al respecto, el secretario general gremialista, Juan Antonio Coloma, relevó que en esa comuna "hace más de un mes le propusimos al Partido Republicano realizar encuestas vinculantes, y que el mejor candidato sea el que enfrente a la izquierda".

Cuando quedan tres días de plazo para retirar las postulaciones, el diputado insistió en que "estamos disponibles en Concepción, en Arica y en los Gobiernos Regionales a realizar encuestas vinculantes para determinar el mejor candidato para enfrentar a la izquierda".