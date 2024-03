Socialismo Democrático sale a buscar apoyo electoral "recíproco" con alcaldes independientes afines

El Socialismo Democrático, una de las dos coaliciones que sostienen al Gobierno de Gabriel Boric, puso en marcha una serie de conversaciones para concretar un apoyo "recíproco" con alcaldes independientes para las elecciones municipales y regionales de octubre, y también con miras a las presidenciales del próximo año.

Dirigentes del Partido Socialista, del PPD, del Partido Radical y del Partido Liberal se reunieron esta mañana, en un café a pasos de La Moneda, con el alcalde Claudio Castro (exmilitante DC), quien postulará para un tercer período en Renca.

El objetivo de las tiendas oficialistas es explorar con jefes comunales cercanos al mundo progresista un eventual trabajo conjunto, en el marco de un acuerdo electoral y para proyectar el trabajo territorial para las presidenciales.

"Nos parece importante que podamos tener esta conversación de incorporar a quienes son independientes y poder apoyarnos recíprocamente", relevó Paulina Vodanovic, timonel del PS.

"Para el Socialismo Democrático este es un hito, es esperanzador porque somos capaces de ir ofreciendo una alternativa mucho más amplia al país y no solo en el escenario electoral próximo, sino de futuro, en el desafío electoral mayor que vamos a tener el próximo año que es la de presidencial", valoró la también senadora.

Castro destacó que "los partidos del Socialismo Democrático han hecho una invitación formal para poder ser parte de una conversación que procese enfrentar la próxima elección en unidad".

"Eso no existió en la última elección municipal y el resultado de eso fue la fragmentación. La gran mayoría de estos 105 alcaldes y alcaldesas que competimos como independientes, en la segunda vuelta presidencial apoyamos con mucha fuerza la candidatura del presidente Boric", sostuvo.

Nuestra presidenta PS, Paulina Vodanovic (@pvodanovic), junto a los presidentes del PPD, PL Y PR, se reúnen con alcaldes independientes y candidatos para tener una mirada en común en las próximas elecciones municipales. pic.twitter.com/gSaStAgnlY — Partido Socialista de Chile (@PSChile) March 25, 2024

Las directivas de los partidos del Socialismo Democrático se reunieron con candidatos y alcaldes del mundo independiente para discutir temas de interés común, con miras a la construcción conjunta en las próximas elecciones municipales. pic.twitter.com/yRx4GNVbFi — Partido Por la Democracia (@PPD_Chile) March 25, 2024

Castro es uno de los 105 alcaldes independientes que deben reunir firmas para poder postular a las elecciones de octubre sin apoyo de un partido.

En lo inmediato, las primarias en aquellas comunas y regiones donde haya interesados en medirse se realizará el 9 de junio. En ese caso, el plazo para inscribir las candidaturas vence el 9 de abril, es decir, en dos semanas más.

CHILE VAMOS QUIERE PROYECTAR SU CERCANÍA CON DEMÓCRATAS

En paralelo, Chile Vamos apuesta por proyectar en las próximas elecciones la reciente mayoría que construyó en el Senado con Demócratas, no necesariamente a través de un pacto electoral unitario, sino potenciando a sus cartas.

"Nosotros esperamos que todos los que se sienten de oposición, desde Republicanos, pasando por Chile Vamos, Demócratas y un amplio espectro de partidos y movimientos políticos, tengan la posibilidad de confluir en un solo candidato en aquellas comunas que hoy día son gobernadas o administradas por la izquierda. Y eso implica, quizás no necesariamente la lógica de pactos formales, pero sí omitirse, actuar con generosidad, con estrategia", comentó el senador Javier Macaya, presidente de la UDI.

"Qué duda cabe que ha habido muchas conversaciones con Ximena Rincón (timonel de Demócratas), sobre todo por las relaciones que se conformaron a partir de los dos últimos plebiscitos", resaltó la secretaria general del gremialismo, María José Hoffman, aunque precisó que "no hay ningún acuerdo, no hay ningún pacto, no hay nada que hayamos firmado", mas sí "hay voluntad de hacer cosas en conjunto".