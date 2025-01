"Trabajadores fantasmas": Alcaldesa de Quilpué desestimó descargos de su antecesora

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti (RN), precisó en Cooperativa las razones que la llevaron a querellarse por un déficit de 4.680 millones por presuntos delitos contra el patrimonio municipal que atribuye a su antecesora Valeria Melipillán (Frente Amplio).

La nueva administración, que asumió el 6 de diciembre, presentó una querella criminal en contra de la Corporación Municipal de Quilpué (CMQ) por posibles delitos de fraude al fisco, malversación de fondos públicos y falsificación de instrumento público, entre otros, en contra de todos los que resulten responsables.

La denuncia agrupa a un total de 47 trabajadores cuyas remuneraciones están bajo investigación y otros 8 funcionarios activos que no están vinculados con las funciones retribuidas.

De todas formas, la jefa comunal afirmó que ya se han concretado desvinculaciones tras tener "las pruebas contundentes que sostienen que la irregularidad no permite al trabajador seguir adelante".

Corti detalló que había "trabajadores fantasmas" incluidos dentro de las planillas de pago, pero no existían en la corporación o "no presentaron nunca servicio"; situación que fue "denunciada por los mismo funcionarios".

Explicó que la acción legal va dirigida al secretario general de la Corporación y al gerente de Finanzas, porque "si tengo un gerente y este no observa o audita permanentemente los procesos internos y administrativos, la responsabilidad termina siendo de quien adminsitra, que son los gerentes de la Corporación, pero además de la presidenta", señaló, en alusión a Melipillán.

Asimismo, explicó que la malversación que acusa en la querella obedece a que "hubo fondos transferidos por parte de salud a educación, mucho de ellos que se necesitaban y era para pagar imposiciones, un pago que es una regla fundamental dentro de la CMQ".

"Quiero hacer ver que la alcaldesa (Melipillán) no hace ningún mea culpa respecto a la administración, cuando el pago de imposiciones es obligatorio y hoy día nosotros hemos tenido que solo declararla por este resultado de déficit y tenemos que ver cómo las pagamos a corto plazo", señaló.

La respuesta de Melipillán es "insuficiente"

Tras conocerse la denuncia de Corti, la exalcaldesa Valeria Melipillán publicó a través de Instagram un video asegurando que el déficit era arrastrado desde administraciones anteriores, por lo que propuso realizar una auditoria respecto a los ocho años anteriores, y afirmó que "los elementos que ella (Corti plantea en esta querella ya habían sido denunciados por nuestra administración".

En ese sentido, la nueva alcaldesa aseveró que la respuesta de Melipillán era "insuficiente", porque "no puedo ser presidenta de la Corporación y hacer la denuncia cuatro días antes de irme. No puedo hacerme cargo cuatro días antes de irme por cumplir de alguna manera".

"Es insólito que la alcaldesa diga una respuesta como esta, cuando efectivamente esto sucedió durante su administración y tienen que asumirlo, con el cuidado (de entender) que la Justicia determina quienes son realmente los responsables", enfatizó.

De esa forma, insistió en que "ella (Melipillán) podría no haber sido informada, pero termina siendo responsable igual. Cuando yo asumo la presidencia de la Corporación, a partir del 6 de diciembre, asumo la responsabilidad total de la administración del municipio y la CMQ".

Además, reparó en que la deuda de arrastre le queda en "duda" y recalcó que no va a "gastar un peso en auditar ocho años anteriores, porque le correspondía a ella, no a mí. A mí me corresponde auditar lo que a ella le correspondió administrar".