Republicanos: A la derecha le convenía que Jadue siguiera compitiendo

El director de Ideas Republicanas, Patricio Dussaillant, manifestó en Cooperativa su sorpresa por el recurso de Renovación Nacional para frenar la candidatura de Daniel Jadue (Partido Comunista) al Congreso, pues cree que a la derecha en su conjunto le convenía que este siguiera en campaña.

Después de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) inhabilitara la postulación del exalcalde, Dussaillant observó en El Primer Café que "al presidente de la UDI (Guillermo Ramírez) le convenía Jadue en competencia, porque su relato de cambiarse de distrito era ir a competir con él; y el que siguiera siempre en campaña, tensionando la relación con la candidata (Jeannette Jara), le convenía a la centroderecha".

"Entonces, políticamente, me parece que era mejor Daniel compitiendo para Evelyn Matthei, para (José Antonio) Kast, para (Johannes) Kaiser, etcétera; para la centroderecha, porque iba a mantener una tensión siempre con la candidata del Gobierno", insistió el militante republicano.

Con todo, "creo que la que más gana es Jara con este hecho. Entonces, me llama la atención que se haya ido a cuestionarlo y no haber dejado que compitiera".

A su turno, el exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, que milita en RN, reconoció en el mismo espacio que "al no estar Jadue en el juego electoral, libera (a Jara) de que permanentemente la pongan en la lógica de si opina igual que Jadue o no; despejó el tema".

"Ahora, no sé si cuando RN hizo la presentación (del recurso) lo hace con la calculadora en la mano. Creo que hay ciertos elementos de principios que están involucrados, y se demuestra que tenían razón, porque el Tricel les dio la razón", argumentó el director del Área de Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo.

Oficialistas ven reforzada la "autonomía" de Jara

En tanto, el exministro Ricardo Solari (Partido Socialista) consideró que para Jara, el fin de esta controversia "es una oportunidad para enfatizar su total autonomía respecto de cualquier instrucción partidaria en esta materia y en cualquier otra (...), tanto para efectos de su propio partido, como para la coalición en su conjunto".

"O sea, lo único mandatorio para ella son los acuerdos programáticos, pero estas decisiones, que son propias de la campaña, son el ejercicio mismo de su autonomía. Creo que ella crece con eso, y no tengo ninguna duda al respecto", enfatizó el actual presidente del directorio del Instituto Igualdad.

Finalmente, Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo (centro de pensamiento del Frente Amplio), estimó que al validar el dictamen del Tricel, Jara "da garantías de que, independiente de que sea de su propio partido, ella tiene no sólo una voz propia, sino que una capacidad de tomar posición en temas complejos".

Asimismo, valoró la argumentación de la candidata. Y argumentó que si la postulación de Jadue se mantenía en entredicho hasta noviembre, "iba a implicar que los partidos que la llevaban iban a pasar tiempo que podrían destinar a posicionar el programa o las propuestas, en comentar las reglas del juego, y eso no es lo ideal".