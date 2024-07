Diputada Pizarro reitera la tesis de un "montaje" en Villa Francia

La diputada comunista Lorena Pizarro volvió a hablar de un supuesto "montaje" como resultado del operativo realizado en Villa Francia el fin de semana, que culminó con la incautación de armamento y varias detenciones.

Pizarro es parte de un grupo de oficialistas que ofició al Ministerio de Interior -encabezado por Carolina Tohá-, solicitando que requiera antecedentes a Carabineros sobre antecedentes e imágenes que acrediten los mentados decomisos en el simbólico sector de Estación Central.

En la víspera, la titular de esa cartera admitió su inquietud por la "desconfianza", en particular del PC, pero este martes la diputada redobló su sospecha, al sostener que "la molestia de la ministra Tohá desvía la atención de lo central: si aquí de verdad estamos frente a un hecho que podemos llamarlo o no un montaje".

"Yo espero que aparezcan las cámaras, que veamos cuando va ingresando Carabineros y encuentra allí ese arsenal. Mientras tanto, quiero expresar mi preocupación enorme ante la sola posibilidad de estar en un hecho irregular, que significa que hoy nuevamente hay personas detenidas de manera injusta", enfatizó.

Aludiendo al concepto de "montaje", Pizarro insistió que "podemos bajar la palabra, pero eso no resuelve el tema de fondo".

La diputada dio estas declaraciones durante un punto de prensa con varios de sus pares del PC, pero después de que se pronunció, dos de ellos abandonaron el podio: el jefe de bancada, Luis Cuello, y Alejandra Placencia.

TOHÁ LLAMA A "RESOLVER DIFERENCIA"

Por su parte, la ministra del Interior sostuvo en CNN Radio más temprano que, en el caso del allanamiento, "se está manipulando una historia ligada a los derechos humanos para cometer un delito", pues el Gobierno asegura que existe información de que los responsables planeaban cometer "una serie de acciones violentas" por esos días.

Consultada sobre el tema en una actividad en Rancagua, Tohá reafirmó que "cuando se tienen ideas en una democracia y se quieren defender, hay formas válidas y formas que no lo son. Ocupar armamento, ocupar bombas, no es aceptable. Quien quiera que lo haga, si es cercano, si es lejano, si tiene nuestras ideas o tiene ideas contrarias, no es relevante".

En cuanto a la postura de algunos militantes comunistas, la jefa de gabinete agregó que "no voy a hacer evaluaciones de qué hay detrás; lo que sé es que ha habido una diferencia y tenemos que resolverla pensando en el país, y en que somos fuerzas de Gobierno que tenemos que responder ante la ciudadanía. Eso es lo más importante, nuestra mayor responsabilidad hoy".

La ministra volvió a abordar el asunto después del fuerte cruce que protagonizaron en Cooperativa los timoneles del PS y el PC, Paulina Vodanovic y Lautaro Carmona, por las críticas de la izquierda hacia este procedimiento policial.