Ministra Tohá: Operativo en Villa Francia "no es un montaje"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, salió al paso de las duras críticas de algunos oficialistas, sobre todo del Partido Comunista, a los allanamientos simultáneos en Villa Francia, llevados a cabo cuando se conmemoraban tres años de la muerte de Luisa Toledo, madre de los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo, asesinados en dictadura.

Dado que el operativo concluyó con la incautación de armamento y diversas detenciones, la jefa de gabinete subrayó en Tele13 Radio que "en democracia no está permitido usar armas de fuego para expresar ideas, y se opera en transparencia, y esta operación se ha hecho en transparencia".

"Dimos cuenta -yo personalmente- de que esta es una investigación por la postura de una bomba el año pasado, que en virtud de ella se hace seguimiento al sospechoso y se descubre que participa en algunos de estos lugares icónicos de Villa Francia", y que Carabineros encontró "como se esperaba, arsenales muy importantes".

Tohá insistió que "no es que se encuentre una pistolita, son verdaderos arsenales: escopetas; un revólver; 56 cartuchos de un tipo; 116 de otros; vainas y dispositivos celulares. Son arsenales con todas las de la ley".

A la vez, consideró "gravísimo" que la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) acusara a las fuerzas de orden de criminalizar los espacios comunitarios, o que Hernán Palma (ind) incluso advirtiera que el despliegue "nos retrotrae a los tiempos más oscuros de la dictadura".

"Me gustaría saber con qué fundamento se dice eso. Yo entiendo que hay una historia, puedo entender los sentimientos que hay en esto, pero salir a acusar, a disparar y levantar sospechas (...) somos parte de una misma alianza de Gobierno, estamos en una institucionalidad que es seria; cuando uno quiere acusar un montaje debiera tener algún tipo de antecedente. Esto no es un montaje, ciertamente hay una investigación, pero yo tengo confianza en el fiscal que está a cargo de esto y tengo certeza de que hacer un montaje con esta cantidad de arsenal es prácticamente imposible", determinó la ministra.

En la misma línea, dijo comprender que "hay gente que considera que este operativo es inoportuno porque se acercaba el aniversario de la muerte de la madre de los hermanos Toledo", sin embargo, "se hizo ahora porque se sabía que iban a hacer una serie de acciones violentas".

"ME SORPRENDE LA DESCONFIANZA"

Como las diputadas comunistas Carmen Hertz y Lorena Pizarro oficiarán a Interior, sobre todo porque nueve de las 14 detenciones del allanamiento fueron declaradas ilegales, y el timonel de esa tienda, Lautaro Carmona, pidió esclarecer los motivos del procedimiento, la secretaria de Estado estimó que "no es que (la colectividad) esté amparando el arsenal, sino que desconfía de que sea auténtico".

"No me ofende que exijan transparencia, porque sé el rol que tengo y entiendo que estas cosas no empezaron conmigo, pero sinceramente creo que se ha actuado con transparencia, por eso hay una audiencia y se entregan todos estos antecedentes. Lo que pasa es que hay desconfianza por el otro lado y eso me sorprende", admitió.

En definitiva, insistió que "este no es un Gobierno que vaya a avalar montajes ni operaciones falsas, no lo ha hecho y no lo va a hacer, y mientras yo esté en este cargo, jamás voy a avalar algo así".

De todas maneras, Tohá aseveró que "nunca hemos tenido una mala relación" con el PC, sino que "hemos tenido diferencias en el último tiempo y yo espero que las superemos con madurez, porque tenemos tareas muy importantes en común".