PC está "disponible" para nuevo pacto, pero sin que nadie renuncie a su identidad

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, respondió este lunes al manto de duda que puso ayer su homólogo del Partido Por la Democracia (PPD), el senador Jaime Quintana, a la posibilidad de renovar una alianza con la colectividad en otra eventual coalición, en caso que no cambie de postura respecto a los cuestionados comicios en Venezuela.

El escepticismo con la que el Presidente Gabriel Boric ha visto los resultados expuestos por el Centro Nacional Electoral (CNE) del país caribeño ha sido respaldado por los partidos de Socialismo Democrático, a excepción del PC que ha sido más crítico con el Gobierno.

En ese contexto, las críticas al Partido Comunista han salido de la mayoría de los partidos del oficialismo y han puesto en duda su futuro en otra eventual coalición.

El fin de semana, en una entrevista a La Tercera, Quintana dijo que "si en un plazo prudente el PC no cambia su posición" sobre el régimen de Nicolás Maduro, ve "muy difícil renovar un pacto con ellos".

Hoy, en una rueda de prensa en la sede del partido, el timonel comunista señaló que "uno tiene que sopesar qué es más importante: la diferencia que tengo o la coincidencia que se produce y que permite avanzar. A mí no me da lo mismo y, desde esa perspectiva, estoy disponible para que construyamos un acuerdo entre distintos sin que nadie renuncie a su identidad, pues lo otro es someter, subordinar y que pese más el avance que se va a lograr con la unidad".

"Si Jaime Quintana tiene esa posición y termina siendo esa la posición del PPD, será el PPD el que haga la opción, no nosotros", acotó Carmona.

Quintana: "Mi llamado no es una amenaza"

En medio de la polémica, Quintana reafirmó sus dichos: "Mi llamado no es una amenaza; simplemente es la constatación de hechos", sostuvo tras el Comité Político Ampliado realizado en La Moneda.

"En el PPD efectivamente hay muy poco margen para renovar pactos con cualquier partido que apoye la dictadura de Maduro, porque aquí no se trata sólo una crisis internacional cualquiera o un conflicto internacional etéreo; se trata de una crisis humanitaria que tiene consecuencias en toda la región, incluido Chile", afirmó el parlamentario.

"Tengo el mayor respeto por el Partido Comunista por el rol que ha cumplido en este Gobierno y espero que seamos siendo aliados, simplemente es una decisión que ellos tendrán que adoptar", agregó el líder del PPD.

Tohá llamó a debatir internamente

Desde el Gobierno, en tanto, la ministra del Interior y militante del PPD, Carolina Tohá, apuntó que estas diferencias entre partidos deben debatirse en la interna y no por los medios de comunicación.

"Esos debates se dan en los lugares que corresponden; se dan entre las autoridades de los partidos. Nosotros como Gobierno no somos los protagonistas, pero el hecho de tener dificultades en el seno de una alianza de Gobierno, el hecho de tener diferencias al interior de partidos que son distintos, ciertamente uno siempre preferiría no tenerlos", reconoció la jefa de gabinete.

"Alguna vez se ha pensado que los temas que causan polémica al interior de los partidos es mejor dejarlos de lado; es mejor no hablarlos; es mejor disimularlos para que esos conflictos no se noten. En este caso, eso no ha sido lo que ha primado; lo que ha primado es que Chile ha tenido una postura clara: el liderazgo del Presidente se ha llevado adelante y ha tomado definiciones desde la política exterior y los debates de los partidos y las diferencias se tendrán que resolver en su espacio, que es propio", concluyó Tohá.