Rumbo Colectivo: En el PC hay opiniones muy perdidas sobre la dictadura venezolana

El sociólogo Tomás Leighton, del Frente Amplio, consideró en El Primer Café que la posición que mantiene el Partido Comunista sobre Venezuela está "muy equivocada", pero desestimó que ésta tenga alguna incidencia en la política exterior de Chile y rechazó la idea de excluirlo de la alianza de Gobierno.

La tienda que encabeza Lautaro Carmona, de una amistad histórica con el chavismo, ha estado más inclinada a reconocer los resultados, a contrapelo del Presidente Gabriel Boric. El timonel manifestó la semana pasada, también en Cooperativa, su postura de que "se respete la soberanía democrática de la ciudadanía" y que mantiene "la sana expectativa de que se entreguen los documentos que permitan claridad de la elección", al tiempo que reivindicó el "proceso bolivariano de emancipación" y los proyectos "antiimperialistas".

En este contexto, Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo (centro de pensamiento de Revolución Democrática, recientemente unificado en el Frente Amplio), analizó que las opiniones del PC "son muy equivocadas, muy perdidas, respecto a Venezuela; opiniones que, además, se están repensando, eso es lo que yo entiendo, que había un órgano de decisión interna, imagino que se está rediscutiendo una posición".

De todos modos, subrayó que "son opiniones que por suerte no tienen incidencia en lo que es la política de Estado de Chile, que es defender los derechos humanos en foros internacionales, producto de nuestra propia historia, de que en Chile hubo una dictadura terrible, donde direcciones completas del Partido Comunista y del Partido Socialista fueron avasalladas, y que esa dictadura nos hizo a nosotros aprender de nuestra historia y poder proponer que los derechos humanos se respeten siempre en todo momento".

"Y en eso el Presidente Boric, claro, no ha tenido ambages en decirlo", enfatizó.

Sin embargo, descartó que el camino apropiado sea alejar al PC de la alianza oficialista, intención que han manifestado tiendas como el PPD.

"Uno puede entender el origen histórico de por qué el Partido Comunista no condena como podría condenar la dictadura venezolana, pero eso no tiene que ver con sacarlos a ellos del juego democrático, de excluirlos, porque de hecho cuando se los excluyó fue por culpa de un dictador en Chile, Pinochet, que muchos de la derecha todavía no le dicen dictador", rememoró.

Asimismo, relevó, "la coalición que hoy día está gobernando -y sumo también a la Democracia Cristiana que no es parte del Gobierno, pero tampoco es de la oposición-, hay disensos, por ejemplo, en la opinión sobre la dictadura venezolana".

"Pero sobre todo tenemos consensos, y prueba de ello es que en las elecciones locales la centroizquierda llega bastante más unida que la derecha. Yo trataría de verlo en perspectiva respecto a la inscripción de las listas, trataría de ver cómo ha sido, cómo influye ser oposición o Gobierno en llegar más unidos o desunidos a las elecciones municipales", recalcó Leighton.