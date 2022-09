Tras crítica de Tohá, Teillier admite "error" en haber revelado diálogo con Boric sobre Cataldo

Los roces entre el Gobierno y el Partido Comunista no cesan, luego que el timonel Guillermo Teillier, revelara una conversación que tuvo con el Presidente Gabriel Boric, algo que fue criticado por la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD).

Esto tras el fallido nombramiento de Nicolás Cataldo (PC) como subsecretario del Interior en el ajuste ministerial realizado la semana pasada por el Presidente, tras conocerse unos polémicos tuits de quien finalmente asumió como subsecretario de Desarrollo Social.

En su programa dominical en Radio Nuevo Mundo, el timonel del PC dijo que luego de este episodio el Mandatario lo convocó a La Moneda y se reunieron: "Expresó que era responsabilidad de él, que él había visto esos tuits, pero pensaba que no era para tanto", aseguró, además de contarle acerca de su preocupación por las "presiones de la derecha", que no habrían dejado ejercer el cargo a Cataldo.

En su alocución, Teillier sostuvo que Boric le dijo "cómo podemos compensar. Le dije que no venimos a pedir compensaciones ni más cargos, sino que se entienda que es una situación política incómoda", agregando que el Mandatario le dijo: "'Yo de alguna manera tengo que ver esta situación, porque yo soy el responsable de los nombramientos'.... Creo que el Presidente fue hasta con una posición humilde y comprensible".

Este relato de Teillier generó críticas en el Gobierno, y la ministra Tohá fustigó en T13 que "no me parece bien que se revelen conversaciones con el Presidente y realmente no entiendo cómo pudo suceder algo así, definitivamente no lo entiendo... cuál es la lógica que tiene", además recalcó que el Jefe de Estado "tiene toda la facultad de cambiar de opinión las veces que considere necesario".

El timonel comunista respondió a las críticas de Tohá y expresó que "le daría la razón a la ministra, creo que hubo un error en este caso, si es que así lo considerara así el Presidente. Lo que menos quiero es menoscabar la figura del Presidente, no era esa mi intención, creo que no lo he hecho, y si lo ha dicho así la ministra del Interior estoy de acuerdo con ella".

Esta mañana, en tanto, se realiza el comité político ampliado con los partidos oficialistas en el Palacio de La Moneda.