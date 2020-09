Tribunal Constitucional rechazó petición de destituir al diputado comunista Hugo Gutiérrez

El Tribunal Constitucional rechazó la petición de parlamentarios de Chile Vamos de remover a diputado comunista Hugo Gutiérrez.

El recurso fue presentado por diputados oficialistas, que acusaban a Gutiérrez de incitación al odio y alterar el orden público, luego de difundir, a través de Twitter, el presunto dibujo de un niño donde aparece matando al presidente Sebastián Piñera.

Por siete votos contra uno, la instancia acordó que los hechos expuestos en el requerimiento presentado por un grupo de parlamentarios de Chile Vamos no configuran un motivo causal de remoción contra el parlamentario.

"Me enteré que el Tribunal Constiticional rechazó la pretención de toda la derecha chilena de destituirme como parlamentario de la República. Me deja muy satisfecho pensar que este Tribunal, al fin del día, actuó como un Tribunal de Derecho y no como un Tribunal inquisitorial como pretendía la derecha que fuese", señaló Gutiérrez.

"Es algo bastante irónico que en un Tribunal donde no me denfendí, igual gané (...) podríamos decir que la 'derecha corrió sola y salió segunda' o que la 'historia me absolvió sin ni siquiera defenderme", ironizó.

El fallo del TC señala que votaron en contra la Presidenta del Tribunal, Ministra María Luisa Brahm Barril, los Ministros señores Gonzalo García Pino, Juan José Romero, Nelson Pozo Silva, Miguel Ángel Fernández, Rodrigo Pica Flores, y la ministra María Pía Silva.

El único voto a favor fue el del ex diputado de la UDI, ahora ministro del TC, Cristian Letelier.

Chile Vamos acata el fallo

El jefe de bancada de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, acató el fallo, sin embargo, hizo un llamado a que el diputado Gutiérrez cambie la actitud.

"Aceptamos esta decisión, el Tribunal Constitucional es parte de nuestra institucionalidad, sin prejuicio de que nosotros tenemos una convicción de que el diputado Gutiérrez incitó al desorden. Esperamos que el diputado Gutiérrez, de ahora en adelante, cambie su actitud respecto a la situación que vive el país, porque ha quedado demostrado en el tiempo que él no es más autoridad que nadie", sostuvo Torrealba.

En tanto, el diputado Javier Macaya (UDI) plantó que "sin bien lo esperábamos nos parece medio contradictorio y hasta atípico que una persona que no se defendió en un Tribunal, que no aportó ninguna prueba, que no concurrió con ningún abogado a defenderse, haya resultado ganador".

"Eso es algo que no ocurre en ningún Tribunal de Chile y yo creo que el TC, también en esto, va a tener que generar las explicaciones que correspondan", enfatizó el parlamentario gremialista.