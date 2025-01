Venezuela: UDI pide sacar a ministros comunistas y PS llama a "no bailar al ritmo" de Maduro

En El Primer Café, el exsubsecretario y exvicepresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Máximo Pavez dijo este viernes que los ministros y subsecretarios que militan en el Partido Comunista (PC) deberían ser destituidos de sus cargos en medio de la crisis diplomática que atraviesan Chile y Venezuela.

Las relaciones entre ambos países se vieron tensadas desde el secuestro y asesinato del exmilitar y disidente venezolano Ronald Ojeda en febrero del año pasado en Santiago, que la Fiscalía sostiene que fue orquestado desde el país caribeño y tuvo motivaciones políticas.

La escalada de la tensión sumó hoy un nuevo capítulo: la Cancillería informó que Venezuela solicitó el cese de todas las actividades en sus consulados en Caracas y Puerto Ordaz, a "consecuencia de la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países".

"Es momento de una ofensiva política", urgió Pavez, quien señaló que el Presidente Gabriel Boric, "de todas maneras", debería pedirles la renuncia a los ministros y ministras comunistas.

"Nuestro Presidente de la República no puede pretender ladrarle a Venezuela mientras tiene al Partido Comunista riéndose de todos nosotros al interior del Gobierno utilizando ministerios, subsecretarías y, por lo tanto, el Presidente tiene que entender que no se puede estar bien con Dios y con el diablo", sostuvo el exvicepresidente UDI.

El otrora subsecretario apuntó que, "si alguien cree todavía que lo de Venezuela no es una narcodictadura es el Partido Comunista chileno, que hoy día está ejerciendo oposiciones en la primera línea de Gobierno en Chile. Si eso para los chilenos es baladí, estamos en problema".

"Puede ser que sea injusto que (Boric) tenga que retirar a los ministros -enfatizó Pavez-, pero tiene que plantear al Partido Comunista: o la condena enérgica al régimen venezolano y se alinean con el Gobierno y el Estado de Chile, o se van a tener que ir del Gobierno, porque uno no puede estar gobernando con partidos políticos cuyos dirigentes relativizan la dictadura, cuyos dirigentes cuestionan la veracidad de las versiones que nuestras propias instituciones están dando en materia de investigación penal. Eso es muy grave".

"Yo no estoy pidiendo (la salida de los ministros PC) así como facho exagerado, porque a mí no me gusta el gobierno venezolano; es porque se ha ofendido la dignidad nacional de nuestro Presidente de la República y porque hay señales muy concretas de que hay operaciones de inteligencia paramilitar en soberanía nacional. Eso amerita una reacción enérgica, no solamente de comentarios así de sobremesa. Acá hay que dar una señal de dónde está el borde moral para poder ser parte de la convivencia democrática en Chile", sentenció.

"No podemos seguir bailando al ritmo de Maduro", dice Vodanovic (PS)

Desde el oficialismo, la presidenta y senadora del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, aseveró que "no podemos seguir bailando al ritmo de Maduro".

La dirigenta afirmó que "el Gobierno chileno tiene la obligación de ser una piedra en el zapato para el régimen de Maduro. Hay que hacer todas las denuncias en todos los foros internacionales, ir a la ONU, a la OEA, a todos lados".

"Yo entiendo las razones que han dado para no romper relaciones, que ni siquiera en los peores momentos se han roto relaciones, pero yo creo que evaluaría medidas mucho más drásticas y no estar al son de lo que haga el régimen dictatorial de Venezuela", acotó.

Consultada si es cada vez más incómodo tener al PC en la coalición gobernante, Vodanovic señaló que "más que lo del Gobierno, a mí me preocupa lo del futuro".

"Lo del Gobierno es una decisión del Presidente, una coalición que está en funciones, pero yo creo que nosotros también tenemos que pensar qué es lo que le vamos a ofrecer al país para el futuro, cuál es ese proyecto de futuro y es ahí donde creo que el Partido Comunista ha sido errático y, a veces, bastante firme en posiciones que son totalmente contradictorias con todo el resto de los partidos, por ejemplo, en la defensa del régimen de Maduro", cuestionó.

La timonel PS remarcó que "hay una voluntad unitaria y una vocación, creo yo, de ampliar nuestras posibilidades electorales, pero eso también tiene que ver con cuál va a ser el proyecto de futuro y cómo finalmente todos los partidos logramos hacer estos consensos".

"El consenso mínimo, el estándar nuestro, no puede ser un estándar bajo; nosotros tenemos que adherir a la democracia sin ningún tipo de vacilación; tenemos que defender la democracia, porque hoy día está en riesgo en el mundo. La gente está por regímenes autoritarios, está por permitirse estas vulneraciones a los derechos humanos a cambio de otras cosas y, por lo tanto, lo que hoy día está en riesgo es muy, muy complejo, y, por lo tanto, todas estas posiciones que son de cierto apoyo a distintas dictaduras a mí me parece muy complejo. Por lo tanto, ahí hay, yo creo, que una conversación y una posición política que va a tener que asumir el Partido Comunista en relación a ello y, bueno, todos los demás partidos también, por supuesto", subrayó Vodanovic.

Eyzaguirre (PPD): "Vamos a tener que subir un poquito más el estándar"

Por su parte, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) planteó que "la tradición ha sido siempre que todos los partidos que disfruten de la prerrogativa del juego democrático tienen que comprometerse completamente a respetar los límites de la democracia liberal dentro del país", pero "respecto de las posiciones de otros países, hemos tenido una historia bien mixta, en el sentido que ha habido partidos que participan del juego democrático que tienen posturas que no sancionan dictaduras de derecha o de izquierda".

"Es posible que hoy día el gran tema en el mundo es la defensa de la democracia liberal, vamos a tener que subir un poquito más el estándar y los partidos con los que uno se quiere aliar también tengan posiciones más claras respecto de las 'iliberalidades' en otras partes, pero eso sería un estadio distinto y es algo en que a mí no me gustaría apresurarme porque es un tema bien difícil de reflexionar. Bueno, tenemos China, desde luego, y tantos otros casos", opinó el extitular de Hacienda.

Y respondió a Pavez: "Desgraciadamente, todos tenemos pecados, porque por Dios que ha costado que la derecha califique lo de Pinochet como una dictadura y los republicanos todavía no lo hacen y son potencialmente aliados tuyos, Max. Yo estoy por defender la democracia liberal y estoy por tener los acuerdos más amplios en términos de condena a quienes atacan a la democracia liberal en cualquier parte del mundo".