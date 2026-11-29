El diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, aseguró que el denominado caso firmas, por el retiro de permisos constitucionales en ausencia de los senadores Ximena Órdenes (PPD) y Fidel Espinoza (PS) mientras estaban de gira por Asia con el Presidente José Antonio Kast, ha dañado la reputación de la colectividad.

El retiro de los permisos derivó en una denuncia por presunta falsificación de firmas, y la Fiscalía confirmó que la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, y el senador Juan Luis Castro, jefe del comité de senadores del Socialismo Democrático, tiene calidad de imputados en la investigación.

Castro reconoció haber autorizado el trámite, pero lo atribuyó a un error administrativo y descartó que existiera falsificación. Asimismo, continúa como jefe del comité, pero el senador Gastón Saavedra (PS) señaló en la víspera se tomó la decisión de que salga del cargo.

Por su parte, el senador Fidel Espinoza (PS) señaló en entrevista con 24 Horas que no descarta abandonar la colectividad y anunció que evaluará su continuidad en los próximos meses. Además, criticó que los conflictos internos se hayan trasladado a la prensa, pero manifestó su respaldo a la permanencia de Castro como jefe del comité.

En ese marco, el diputado Nelson Venegas aseveró que "no es un actuar del Partido Socialista. Este es el eventual actuar de un militante del Partido Socialista que es senador. Y de ser aclarada esta situación y determinarse que hay responsabilidades, debe operarse con la firmeza que corresponde porque en términos de reputación le ha hecho mucho daño a toda la militancia".

"Sobre todo al militante de base del lugar más recóndito de nuestro país que hace partido, se ha visto afectado por esta situación. Pero hay que ser reiterativo: es el eventual actuar de una persona. Así que me parece injusto el trato que se le ha tratado de establecer como si este fuera una política del partido propiamente tal", enfatizó.

Desde el PPD, la senadora Loreto Carvajal señaló que el desafío ahora es recomponer las confianzas dentro de la oposición y recuperar la credibilidad ante la opinión pública. Igualmente, sostuvo que se debe actuar con sentido de futuro e hizo un llamado a la unidad para no seguir profundizando las diferencias.

Comités opositores llaman a la unidad

El analista político Germán Silva, académico de la Universidad Andrés Bello, reflexionó que la situación "ha afectado muchísimo. Por un lado, en el trabajo parlamentario, porque la relación entre el PS y el PPD está en un nivel de tensión máxima".

"La misma disputa respecto del rol que debería tener el comité Juan Luis Castro demuestra que una parte importante del PPD, e incluso del PS, considera que esto debe resolverse como todas las cosas en política: con dar un paso al costado cuando se tiene una cierta responsabilidad y esa responsabilidad afecta a otros. Estos dos partidos, que son clave dentro del Socialismo Democrático, deberían tener un trabajo muchísimo más coordinado, más fluido", señaló.

En ese contexto, desde el Comité Unido han llamado a la unidad y su líder, la senadora Yasna Provoste (DC), alertó que "ganar por secretaría" no le hace bien a la política.

"Son situaciones que ocurren, pero cuando se trata de hacerlo en el marco de la discusión de un proyecto, en donde una ausencia tiene un impacto mayor, creo que ganar por secretaría no le hace bien, y esto lo señalo venga de donde venga, del Gobierno o de la oposición. Creo que esto no le hace bien a la política en general. Lo que le hace bien es que seamos capaces de buscar acuerdos más grandes, que le den más estabilidad, más gobernabilidad a nuestro país", sostuvo la parlamentaria.

La diputada Tatiana Urrutia (FA) planteó que "es un episodio lamentable y corresponde que las investigaciones aclaren lo que ocurrió. Hoy las familias están preocupadas por el desempleo, las alzas en los precios y cómo llegar a fin de mes. En La Moneda toman malas decisiones todas las semanas, y quienes nos eligieron esperan una oposición unida y concentrada en dar respuesta a sus problemas".

La última encuesta de Agenda Criteria expuso una caída en la evaluación de la ciudadanía de Juan Luis Castro y Paulina Vodanovic: El líder del comité pasó de un 68% de aprobación en julio a 36% actualmente; mientras, la timonel socialista retrocedió 19 puntos, pasando de 53% a 34%.