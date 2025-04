"Pinchazo" a Crispi: Oficialismo acusa distracción de la derecha ante "crisis" de Matthei

Continúan las reacciones luego de que se revelara el extracto de una conversación entre el exjefe de asesores de La Moneda Miguel Crispi (FA), cuyo teléfono fue "pinchado" en el marco de la investigación por el Caso Procultura, y que abrió la indagatoria penal en su contra a raíz de la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.

En dicha llamada -realizada el 7 de enero-, según la transcripción de la PDI, Crispi expresó que la destituida senadora Isabel Allende (PS) "llamó hasta al portero del Ministerio, hueveando que se haga (la compra estatal de la casa del exmandatario). Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende, quienes son totalmente incompetentes".

Lo anterior provocó que el diputado Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI, acusara al Presidente Boric de "probablemente" estar al tanto sobre la ilegalidad del proceso, y pidiera abrir una investigación judicial para esclarecer eventuales responsabilidades, según consignó La Tercera.

Frente a este escenario, el diputado Jaime Araya (bancada PPD) sostuvo que "esa afirmación que hace el diputado Coloma es absolutamente aventurada, carece de fundamentos. En esto se equivoca la derecha, en tratar de sacar el foco de los problemas graves que tiene la candidatura de Evelyn Matthei (UDI) y tratar de levantar estos problemas que, políticamente, yo no sé qué más darán, si aquí la responsabilidad política ya se asumió".

"Esto es una estrategia de la derecha para desviar la crisis que está habiendo la candidatura de Evelyn Matthei, los tremendos errores que ha tenido y, naturalmente, sus parlamentarios harán esto: que es tratar de distraer a la opinión pública. Aquí lo importante es que la Fiscalía investigue y que los tribunales de justicia juzguen si hay o no un delito", fustigó el legislador.

Diputado Labbé pide explicaciones a Boric

Considerando los nuevos antecedentes, el diputado Christián Labbé (Partido Nacional Libertario) planteó que "lo que hay que buscar es clarificar qué fue lo que iba a pasar, que no pasa porque al final la prensa termina revelando este posible delito o infracción a la Constitución".

"Creo que el Presidente de la República tiene que dar ciertas explicaciones, porque es raro que él no haya sabido lo que se estaba fraguando. Crispi no es su principal asesor, es su amigo: desarrollaron la política que ellos quieren empujar hoy día en conjunto, o sea, me extraña que su mejor amigo no supiera lo que se estaba fraguando a espalda de todos los chilenos", puntualizó.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), respaldó a la otrora senadora Isabel Allende, asegurando que cree que ella actuó de buena fe.

Además, calificó la conversación entre Crispi y su madre como algo que ocurrió en un contexto de cotidianidad.