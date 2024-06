Quintana contra un nuevo retiro: "Francamente nos haría más daño"

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, rechazó tajantemente la posibilidad de apoyar un nuevo retiro de los fondos previsionales, y declaró que "hoy día francamente nos haría más daño, porque ya hay una curva de crecimiento que se ha alcanzado".

Esto luego que la bancada de diputados PPD e independientes emplazó la última jornada a "todo el sistema político" a sacar adelante la reforma a las pensiones -que comprometió el Gobierno- y que, de lo contrario, impulsarán un nuevo retiro.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el senador PPD aseguró que, en materia de retiro, "hay mucha evidencia de que muchos chilenos vivieron una inflación demasiado desatada y que hoy día francamente nos haría más daño, porque ya hay una curva de crecimiento que se ha alcanzado", por lo que "poner en riesgo eso por retiros, yo sé que son populares, pero cuando no se explican bien, tienen efecto y la gente lo vive en la economía diaria".

Al ser consultado entonces por qué parlamentarios de su colectividad apoyan esta iniciativa, Quintana respondió que "es una bancada de nueve diputados donde la mayoría son independientes, entonces no necesariamente adscriben a una línea que el partido ya tiene definida, que es ayudar, contribuir a que la economía siga expandiéndose".

Además, expresó que "el partido en estas materias tiene definiciones, entonces yo como parlamentario puedo entender las discrepancias que son propias de la democracia y no hay que espantarse por eso. Otra cosa es en aquellas materias en donde el PPD tiene definición, nadie puede pretender que me quede callado, que no lo haga presente".

[📻] Senador Quintana por votos oficialistas en contra: Tenemos algunos déficit en la relación por la dispersión que existe, no solo del PPD, y el Gobierno tiene que hacer lo suyo, dedicarle más tiempo, conversar más #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) June 6, 2024

LEY ZAMUDIO

Ayer, la ministra del Interior, Carolina Tohá, realizó una fuerte reprimenda a los parlamentarios de la bancada PPD -tienda en la que ella milita- por no apoyar las modificaciones para fortalecer la ley antidiscriminación, también conocida como "Ley Zamudio".

"Yo no comparto que haya habido parlamentarios que votaron en contra de establecer mayores medidas antidiscriminación. Algunos me han dicho que este proyecto tenía algunas deficiencias y eso habrá que verlo en la comisión mixta", indicó Quintana.

Y aseguró que "no tengo ninguna duda que estos diputados que votaron en contra, van a votar a favor en el último trámite".

Finalmente, reflexionó que "tenemos un sistema hiperfragmentado, y cuando se habla de un cambio al sistema político también tiene que ver con estas discusiones, y vamos a tener que entrar a esta discusión, es el tiempo de hacerlo".

Por lo anterior, también hizo un llamado de atención al Ejecutivo: "Lamentablemente tenemos ahí algunos déficits en la relación, por la dispersión que existe, no solo del PPD, y creo que ahí el Gobierno también tiene que hacer lo suyo, tiene que dedicarle más tiempo".

"No basta solo estar en las sesiones persiguiendo a los diputados para que voten. Se requiere conversar más los lunes, se requiere conversar en la semana, más atención, más llamaditos, sobre todo porque tenemos una realidad de hiperfragmentación", cerró.