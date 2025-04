Tohá afirmó que la primaria de Chile Vamos habría sido "una competencia falsa"

La candidata presidencial del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, criticó este lunes a Chile Vamos por su fallido intento de realizar primarias, al señalar que el bloque aparentó "una competencia que no es real".

La exministra del Interior sostuvo esta mañana una reunión con el obispo evangélico Emiliano Soto para reconocer la labor de las iglesias en las comunidades, acción que también realizó -la semana pasada- tras reunirse con el abogado del cardenal Fernando Chomali.

En la instancia, la candidata del PPD abordó la decisión anunciada por Chile Vamos: "Si se hace una primaria, no puede ser una primaria simulada. No puede ser como dar la apariencia de una competencia que no se quiere dar, y que los competidores de antemano ya están adheridos a uno de los de sus adversarios. Creo que es un una utilización incorrecta del mecanismo que la ley contempla".

"Lo que no me parece bien es que se simule una primaria, que se engaña a la población aparentando una competencia electoral que no es real", enfatizó la otrora titular del Interior.

Asimismo, Tohá explicó que "tengo un propósito claro, por lo que estoy haciendo esta campaña presidencial, que recoge las ideas que han animado a la centroizquierda históricamente en Chile y también los valores del Socialismo Democrático".

"Así que, por este lado, no hay ninguna tensión que limar (en el Socialismo Democrático)", puntualizó.

PS: "Parecía una primaria armada para Matthei"

La senadora Paulina Vodanovic, precandidata presidencial del Partido Socialista (PS), también se refirió a la decisión de Chile Vamos y señaló que "parecía una primaria armada para Evelyn Matthei (UDI) más que una verdadera discusión".

En el marco de las actividades por los 92 años de la colectividad, instancia en que su directiva entregó una ofrenda floral en el monumento al expresidente Salvador Allende en La Moneda, Vodanovic recordó que "la semana pasada se activó un botón de pánico (en Chile Vamos) con este tema de que saliera Chahuán, en una comedia de equivocaciones".

"La función de las primarias, finalmente, es tener candidaturas que puedan poner ideas, discutir", enfatizó la legisladora, que también cuestionó a la prensa: "Yo no sé si esa pregunta se la hacen a los otros candidatos. Cuando se la hagan y la contesten, me preguntan a mí".

No obstante, la timonel socialista adelantó que "vamos a empezar a hacer las propuestas y la discusión programática para que no quepan dudas de que el PS tiene posturas muy distintas -en ciertos temas- que el resto de los partidos".

La presidenta del Partido Socialista de Chile, Paulina Vodanovic, encabezó la ceremonia en la que se colocó una ofrenda floral a los pies del monumento al presidente Salvador Allende, en el marco de la conmemoración de los 92 años del PS. pic.twitter.com/ST00C7M9Ja — Partido Socialista de Chile (@PSChile) April 21, 2025

Candidatos oficialistas

En tanto, la candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, participó esta mañana de un encuentro ciudadano con mujeres y adultas mayores en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Las tres precandidatas del oficialismo, Paulina Vodanovic, Carolina Tohá y Jeannette Jara, además del abanderado del Frente Amplio (FA), el diputado Gonzalo Winter, llegaron posteriormente hasta la Catedral de Santiago para participar en la misa por el papa Francisco, que falleció este lunes a sus 88 años.