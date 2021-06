Asesor económico de Jadue: "No vamos a cometer la locura de empezar a expropiar o nacionalizar"

El economista Ramón López, académico de la Universidad de Chile y jefe del programa económico de Daniel Jadue, descartó "expropiaciones o nacionalizaciones" en caso de que su opción resulte triunfadora en las elecciones de fin de año.

En conversación con El Mercurio, el doctor en economía de la University of British Columbia, aseguró que el alcalde de Recoleta ha planteado "muy claramente que no habrá expropiación de ninguna forma".

"Tengo prohibido usar esa palabra en el comando, porque es muy sensible y porque no vamos a cometer la locura de empezar a expropiar o nacionalizar. Por experiencia histórica, sabemos que es un camino muy riesgoso. En el pasado fracasaron esas palabrasy también generan temor, y para qué vamos a causar temor innecesariamente", comentó López.

"Éste va a ser un Gobierno de izquierda progresista, muy parecido al gobierno de Portugal y al de Uruguay de Mujica. Los temores son infundados", aseguró el profesor de la Universidad de Chile. (Foto: ATON)

"NO VA A SER UN GOBIERNO COMUNISTA"

El asesor del candidato, además, marcó diferencias con las propuestas del ex Presidente Salvador Allende y la Unidad Popular, asegurando que la situación actual de Chile es "absolutamente diferente" a la de inicios de la década de 1970: "El país en esa época no tenía capacidad de endeudamiento ni la solvencia macroeconómica que tiene ahora".

"Tampoco estamos pensando en replicar el pasado. Nadie está pensando en olas estatizadoras ni en reinstalar el régimen soviético o el modelo de Allende", aseguró.

En caso de que triunfe Jadue en las urnas, "éste no va a ser un gobierno comunista".

"Yo no soy comunista, soy independiente; varios integrantes del comando tampoco lo son... Éste va a ser un Gobierno de izquierda progresista, muy parecido al gobierno de Portugal y al de Uruguay de (José) Mujica. Los temores son infundados", remarcó.

¿CÓMO PROYECTAN LA DEUDA EXTERNA?

Con respecto a la deuda externa, que se proyecta a un 33% del PIB para el 2021, el economista sostuvo que buscarán llevar la deuda al 50% del PIB los primeros dos años.

"Llevaremos la deuda al 50% del PIB los primeros dos años del Gobierno, porque va a ser muy difícil recaudar más en impuestos en ese lapso -planteó- Los dos promeros años tenemos que hacer los preparativos aumentar la capacidad de fiscalización del SII y de aduanas".

"Un nivel de endeudamiento de 50% del PIB es absolutamente sostenible", indicó López, asegurando: "Yo he conversado con gente de afuera y Chile tiene una reputación fantástica, le tienen confianza, por eso los mercados internacionales no tendrán ningún problema en prestarle a Chile; además, las tasas de interés están súper bajas y van a seguir así, se pueden obtener créditos a costos mínimos".

UN LLAMADO A LA CALMA

En tanto, el Consejo de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, hizo un llamado a la calma, luego de que sus académicos Ramón López, asesor de Jadue, y Daniel Hojman, asesor de Narváez, tuvieran un duro round tuitero.

El consejero del candidato comunista cuestionó a través de la red social el programa de la candidata socialista, generando un hilo de respuesta y descalificaciones que terminó con ambos expertos ofuscados.

Descalificando como en los buenos tiempos,mi "comentario no es serio". Por decir que las medidas que plantean no son consistentes con solo un 5% del PIB de carga tributaria. O suben la carga o sincerizan las medidas https://t.co/EeGhOIVcXM plieguen a imp. patrimonial y royalty! — ramon lopez (@ramonlopez54) June 7, 2021

Entonces no van a reducir la evasion en el periodo presidencial. Diganlo claro van a hacer como este gobierno, hablar de reducirla pero no hacerlo — ramon lopez (@ramonlopez54) June 7, 2021

Me voy a poner pesado: ¿No estoy entendiendo lo que leo? creo que harto mas que tu. Ya que eres academico tambien. ¿Cuántas publicaciones en top journals tienes, cuántas citaciones? Tu ranking academico, incluso en Chile es bien bajo 70 entre 430, creo entiendo algo mas que tu — ramon lopez (@ramonlopez54) June 7, 2021

Tras esto, López pidió disculpas a través de la misma red social:

Rara vez meto las patas, pero cuando lo hago las meto a fondo.... — ramon lopez (@ramonlopez54) June 7, 2021

"La comunidad universitaria debe contribuir al debate nacional, en particular en momentos tan importantes como los que estamos viviendo. En este contexto reiteramos que las opiniones particulares de las y los académicos no representan a la Universidad, la que adhiere, de manera irrenunciable a los principios de libertad de pensamiento, expresión, y pluralismo", señaló el decano de la EN y ex presidente del Banco Central José De Gregorio a El Mercurio.