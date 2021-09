Después de que varios ministros y ex miembros del gabinete reconocieran haber retirado fondos desde las AFP en algún momento, el secretario nacional de la Democracia Cristiana, David Morales, estimó en El Primer Café que "no creo que tenga nada de ilegítimo que una persona retire su 10%, y lo puede hacer por las razones que sea". Sin embargo, considerando la negativa del abanderado de Chile Vamos, Sebastián Sichel, a responder si él aprovechó el beneficio, Morales planteó que "tampoco tiene nada de ilegítimo que a un candidato presidencial se le haga una consulta de ese tipo". Según el falangista, Sichel "se metió en una camisa de once varas cuando instala en una categoría distinta a aquellos (oficialistas) que estén disponibles a votar a favor de un cuarto retiro".

LEER ARTICULO COMPLETO