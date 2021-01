Felipe Kast: "No voy a ser candidato presidencial en la primaria de Chile Vamos"

Con la carrera presidencial ya desatada en Chile Vamos, la principal carta de Evópoli, Felipe Kast, anunció que no será candidato de su partido afirmando la necesidad de "abrir espacios a nuevos liderazgos".

En una carta enviada a Evópoli, el ex ministro confirmó que "no voy a ser candidato presidencial en la primaria de Chile Vamos. No fue una decisión fácil, porque habernos embarcado hace 4 años en el desafío de la primaria presidencial fue una experiencia importante, y me habría encantado poder implementar muchos de esos sueños que siguen pendientes para Chile", publicó este sábado La Tercera.

"He llegado al convencimiento -añadió- de que lo mejor para Evópoli, porque somos un proyecto colectivo, es abrir espacios para que nuevos liderazgos puedan desplegarse. Lo responsable, lo correcto y lo coherente con el desafío de oxigenar la política, es que busquemos al mejor de los nuestros para asumir este desafío".

Asimismo reconoció que "existen elementos personales que también jugaron un rol importante en esta decisión, que mi familia y mis hijos la agradecen".

Kast afirmó que "estoy seguro de que existen personas mejores que yo al interior del partido para que, tal como en 2017, podamos dar una nueva sorpresa y poner sobre la mesa nuestros ideales liberales y nuestras propuestas".

El senador llamó a los militantes de Evópoli a escogar al candidato este 30 de enero y, en conversación con El Mercurio, afirmó que espera que "sea una persona que nos inspire y que permita reflejar, más allá de cuánto marque en las encuestas, la identidad de nuestro partido y ofrecer una hoja de ruta.