El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, concedió a Cooperativa su primera entrevista a un medio de comunicación desde que lanzó su segunda postulación a La Moneda. En una conversación tensa, el ingeniero comercial y ex académico de la Universidad de Chile evitó, de manera reiterativa, referirse a la causa judicial que enfrenta por una millonaria deuda de pensión de alimentos. Tampoco quiso comentar, de modo general, si esta clase de deudas para la manutención de los hijos pueden considerarse violencia doméstica, además de violencia económica. Parisi admitió que está viviendo en Estados Unidos y no quiso revelar cuándo volverá a Chile para hacerse cargo de su campaña: "Nosotros creemos que las redes sociales son lo más importante (...) Somos el partido más grande de Chile", afirmó, antes de confesar: "Pedí asilo político acá en Estados Unidos el año pasado, cuando vi que salía en las encuestas, porque en Chile hay persecución política, económica y social a aquellos que no comulgan con los poderes económicos, políticos y sociales; es así de duro: en Chile no hay una democracia". Señaló, de hecho, que si no gana la elección, seguirá viviendo en Alabama.

LEER ARTICULO COMPLETO