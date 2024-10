Vlado Mirosevic tras su irrupción presidencial: "Queremos primarias"

El diputado Vlado Mirosevic, carta presidencial del Partido Liberal, manifestó este lunes en Cooperativa su intención de competir en una primaria amplia con el oficialismo para las elecciones de 2025, que abarque desde la Democracia Cristiana (DC) hacia la izquierda.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el aspirante presidencial sostuvo que "mi partido, el Partido Liberal, es de centro izquierda moderno y tenemos un domicilio del centro hacia izquierda nuestra política de alianzas. Por lo tanto, queremos primarias".

"Nosotros no venimos a desordenar más el sistema político, queremos contribuir a ordenarlo, no lo contrario. Las primarias ordenan la cosa", explicó el legislador liberal.

Consultado por eventuales respuestas que otros candidatos no han entregado, Mirosevic aclaró que "en ningún caso, no me atribuyo esa calidad. Simplemente lo que digo es que hay una conversación radicalmente ausente en el país, que a mí me angustia, que es la conversación sobre proyecto país, por eso nosotros queremos poner esa conversación".

"Aunque hemos hecho -este sábado- una presentación de ocho puntos, no tengo ninguna pretensión de tener todas las respuestas. Lo que sí pretendo es que esta candidatura va a invitar al país a cambiar de ánimo, porque con este pesimismo y resignación no sé dónde vamos a llegar", profundizó.

Respecto a su votación por Chile Vamos durante la elección presidencial de 2010, el candidato del Partido Liberal puntualizó que "la política está llena de hipocresía y de ataques, (pero) yo no me quiero quedar en eso. Yo provengo de una familia del NO, que votó por (Patricio) Aylwin con entusiasmo por el retorno a la democracia, y (también por) todos los Gobiernos democráticos".

"Hace 20 años atrás, una vez vote por Sebastián Piñera en uno de esos intentos, cuestión que no volvería a hacer", enfatizó Mirosevic, quien concluyó que "en política van a salir muchos a poner zancadillas, pero yo no me voy a quedar pegado en eso. Lo que quiero es convocar al país a conversar sobre cuál podría ser el pacto mínimo".