Frei tachó de "traición de principios" el apoyo de la DC a Jara

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), militante histórico de la Democracia Cristiana (DC), declaró públicamente este miércoles su condena a la decisión de su partido de respaldar la candidatura presidencial de Jeannette Jara.

En un foro de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el otrora Mandatario de 83 años calificó la adhesión a la militante comunista como una "traición" a los principios fundacionales de la Falange.

"El Partido Demócrata Cristiano nació como una alternativa a los extremos políticos. Hoy, con profunda consternación, veo lo que ha pasado en mi partido, que tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano solo con fines electorales", afirmó Frei.

El ex Jefe de Estado dejó en claro su postura, señalando: "Este es un camino que no comparto en absoluto y que no voy a seguir".

A pesar de su fuerte crítica, Frei fue enfático en que no dejará su militancia en la DC. "Que les quede claro: yo no voy a renunciar a mi partido, al que he participado desde toda mi vida, casi 70 años de mi vida", subrayó.

El exmandatario no precisó a quién apoyará en la contienda presidencial, dejando abierta la incógnita sobre su voto.

La declaración de Frei se produce en un momento clave para la campaña de Jara, quien se encuentra en una reunión con organizaciones sindicales en el centro de Santiago.

Jara: "todo el derecho"

Jeannette Jara respondió a las críticas del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, afirmando que "es parte de la democracia. El expresidente tiene todo el derecho a expresar su opinión", declaró la exministra del Trabajo del actual Gobierno, al ser consultada por los medios.

La candidata subrayó que, aunque Frei no comparta la decisión, "para nosotros es importante poder construir un proyecto común, dentro de los diversos que somos, y sobre las calificaciones que haga cualquier persona a este proyecto político está en su derecho. Es su opinión".

Jara también aprovechó la oportunidad para valorar la trayectoria del exmandatario: "Yo tengo un gran respeto por el expresidente Frei, sé que no le tocaron tiempos fáciles cuando fue Presidente de la República. Vivimos una crisis importante, jugó un rol fundamental en el dinamismo de la economía chilena", señaló.

"Hoy, tiene una posición distinta donde el apoyo no le parece necesario darlo o discrepa de apoyar esta candidatura que ganó en la primaria de la centroizquierda, pero está en su derecho", sentenció.