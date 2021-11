Gabriel Boric: Nuestra cruzada es que la esperanza le gane al miedo

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, afirmó que su desafío en segunda vuelta será "liderar una disputa por la democracia, por la justicia, por el respeto de la dignidad de todos y todas".

"En este desafio que acogemos con humildad un desafío en el que cabemos todos y cabemos todas. Tenemos que trabajar por la unidad de los demócratas y quiero contagiarlos de energía y esperanza, que se sienta esa energía y esperanza", dijo acompañado por Camila Vallejo, Beatriz Sánchez e Izkia Siches, entre otros rostros de la oposición.

"Los resultados se siguen ajustando, pero no va a ser la primera vez que partimos desde atrás. Lo hicimos cuando luchamos por la educación, lo hicimos cuando rompimos el binominal, lo hicimos cuando juntamos las firmas y cuando fuimos a la primaria", recordó.

"La segunda vuelta va a ser estrecha, pero estoy seguro de que vamos a ganar esta segunda vuelta. El desafío que tenemos por delante no es contra algo. No vengo a hablar contra el otro candidato, venimos a ser los voceros de la esperanza y el diálogo. La cruzada es que la esperanza le gane al miedo", planteó el candidato que irá a segunda vuelta contra José Antonio Kast.

"Vamos a defender nuestros principios: justicia, igualdad y dignidad"

En esta línea, el abanderado de Apruebo Dignidad agradeció "a todos quienes han hecho posible que hoy estemos aquí -que no ha sido fácil- esta noche disputando una segunda vuelta que será histórica y por la cual estamos orgullosos, estamos orgullosos de que esta generación se levante para decirle a Chile que puede ser distinto, que puede ser justo, que puede ser un país digno para todos y todas".

"Quiero hablarle a todas las generaciones que se movilizaron y llevaron un mensaje de cambio con responsabilidad, que llevaron ese sentido urgente de urgencia por la dignidad hasta el último rincón de Chile, a quienes hoy acompañaron a los suyos a votar, a quienes se hicieron cargo de niños y niñas, a los que fueron a votar con ellos para que otros pudieran cumplir con su deber hoy", destacó Boric.

Además, recordó quienes han fallecido por la pandemia del Covid-19 y a quienes "han muerto luchando por una sociedad más justa", asegurando que "mientras nosotros sigamos luchando, mientras nosotros sigamos defendiendo con amor, con esperanza, convicciones y principios, esos luchadores y luchadoras sociales seguirán siempre presente con nosotros".

"Esta historia que estamos escribiendo hoy comenzó hace muchísimos años atrás. No solamente el 2011, no solamente el 2006, cada lucha de nuestro país, cada triunfo, cada derrota también fue un aprendizaje que nos trajo hasta acá. A quienes lucharon contra la dictadura militar, a quienes votaron que no, a quienes como yo votaron apruebo como todos nosotros votaron apruebo, con esperanza y con sentido de futuro, a quienes tenemos que hoy volver a salir a convocar y esperanzar", destacó el diputado frenteamplista.

El candidato de izquierda indicó que "somos la oposición a este mal gobierno de Sebastián Piñera y vamos a defender los principios que hemos defendido durante estos años, que son justicia, igualdad y dignidad. Nos olvidaremos de que nos declararon la guerra, nosotros les vamos a declarar la esperanza".

"Para ganar en segunda vuelta debemos ser humildes y receptivos"

Por otra parte, Boric destacó la importancia de una unidad para enfrentar la segunda vuelta presidencial y afirmó que "tenemos un desafío muy grande y quiero ser muy claro: no caigamos en ningún ninguneo, en ningún desprecio ni provocación a quienes optaron por alternativas distintas, lo que tenemos que hacer es lo contrario. Nuestro deber hoy es escuchar, entender cuáles son sus temores y sus sueños y por qué eligieron otras alternativas".

"Nuestro deber hoy es convencerlos de que somos un mejor camino para construir un país más justo y que sin abusos ni privilegios de unos pocos, es posible tener un país que otorgue dignidad a todo su pueblo y no solamente a una pequeña minoría, destacó el abanderado presidencial, quien dio cuenta que "para poder ganar en esta segunda vuelta tenemos que ser humildes y receptivos, y jamás arrogantes y altaneros".

También hizo un llamado a la "mucha gente que no salió a votar, que seguramente nos están escuchando en la casa hoy, a quienes tenemos que transmitirle un mensaje de esperanza y de tranquilidad, de que somos quienes mejor pueden hoy trabajar por mejorar su calidad de vida y otorgar esa dignidad que ha sido tan esquiva durante los últimos años".

"Quiero otorgarle también porque corresponde y he escuchado sus intervenciones, mis respetos a quienes trabajaron con Yasna Provoste, con Marco Enríquez-Ominami, con Eduardo Artés y a ellos mismos, porque insisto en la unidad que tenemos que construir para ganar esta segunda vuelta no sobra nadie. A los votantes de Franco Parisi: queremos hablar con ustedes", puntualizó Boric en su discurso.