A menos de un mes de las elecciones del próximo 21 de noviembre, el ex ministro, abogado, cientista político y militante de la Democracia Cristiana Genaro Arriagada aseguró en Lo Que Queda del Día que si la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, pasa a una eventual segunda vuelta, "ella es Presidenta de la República". Al ser consultado sobre por quién votaría en una hipotético balotaje entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, el histórico dirigente falangista señaló que se inclinaría por el aspirante del Frente Amplio, dado que "no votaría nunca" por el líder del Partido Republicano. "Me parece lamentable que la derecha termine llevando de candidato a una persona que está a la derecha de la UDI. Eso es muy impresentable", deploró.

