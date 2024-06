¿Qué dijeron los "presidenciables" tras la Cuenta Pública?

Las distintas figuras políticas que aparecen como "presidenciables" ante la opinión pública, tanto de la izquierda como de la derecha, hicieron patentes opuestas reacciones tras la Cuenta que pronunció el Presidente Gabriel Boric este sábado en el Congreso Nacional en Valparaíso, la tercera de su mandato.

En su discurso, que se extendió por poco más de 2 horas y 40 minutos, repasó su segundo año de gestión y delineó los desafíos para el futuro, marcados por el anuncio de avanzar en el aborto legal y la eutanasia, además del aumento de las dotaciones policiales, el reemplazo del mentado Crédito con Aval del Estado, una cartera de planes en obras públicas y, en materia internacional, el apoyo al caso que presentó Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por crímenes de genocidio en Gaza.

La más reciente encuesta Cadem que recogió las preferencias presidenciales espontáneas de la ciudadanía (correspondiente a la segunda semana de mayo) ubicó en el listado a la alcaldesa UDI Evelyn Matthei, con 24%; al líder de Republicanos, José Antonio Kast, con el 14%; las ministras Camila Vallejo (Segegob; PC) y Carolina Tohá (Interior; PPD) y la expresidenta Michelle Bachelet, todas con 3%; el diputado Johannes Kaiser (ex-Republicanos), el dos veces candidato Franco Parisi (PDG) y el alcalde UDI Rodolfo Carter, todos con 2%; y el cuatro veces candidato Marco Enríquez-Ominami y el diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social), con el 1%.

DERECHA ACUSA "GUERRA CULTURAL" CON ANUNCIO SOBRE ABORTO

En la derecha las recriminaciones apuntaron principalmente a los compromisos sobre aborto y eutanasia; de hecho, varios parlamentarios del sector se retiraron del Salón de Honor luego de que Boric hizo los anuncios.

"Una pena la falta de visión futura y lo pegado que está el Presidente Gabriel Boric en temas que no son prioritarios y que sólo les hablan a sus adherentes. Chile tiene otras urgencias y necesidades: seguridad, crecimiento económico, bajar listas de espera, recuperar aprendizaje de los niños, más y mejores trabajos", reprochó Matthei en la red social X.

En una respuesta a una usuaria, apuntó que en su época como parlamentaria -diputada y senadora durante 21 años- de "un proyecto en dos causales y estoy muy de acuerdo con el aborto en tres causales (ley vigente), no así con el aborto libre".

A su turno, Kast enfatizó que "los Republicanos siempre defenderemos la vida, y no dejaremos que el Gobierno cambie la agenda de las verdaderas urgencias sociales por una ideológica", y remarcó que "los chilenos necesitan más seguridad, más empleo y una mejor economía".

En términos mucho más duros habló Kaiser: a su juicio, el Mandatario "eligió esta ocasión para declararle la guerra a la oposición en una serie temas, nos declaró la guerra cultural".

Asimismo, cuestionó el discurso en general, asegurando que "el Presidente no está dando cuenta de su gestión", sino que "nos cuenta de la labor del Congreso e incluso se arroga cómo éxito iniciativas parlamentarias ajenas (...) lo que hizo fue entregarnos datos incompletos y parcialmente sacados de contexto".

"Si está cuenta se votase, se rechaza", dijo.

Al cierre de esta nota, Carter no había emitido alguna opinión, pero sí retuiteado en X publicaciones de otros usuarios que afirmaban que la idea de demoler propiedades o estructuras vinculadas al narcotráfico fue idea suya. Esto porque Boric, en su discurso, destacó que el Gobierno ha avanzado en la demolición de memoriales en 15 comunas: "Donde había narco-mausoleos, ahora hay plazas y juegos para niñas y niños".

VALLEJO Y TOHÁ INVITAN AL DEBATE

Por su parte, Vallejo planteó que "lo que queremos es dialogar, que estos temas se discutan donde se deben discutir, que es el Parlamento", y puntualizó que "el tema del aborto legal es un tema que sigue siendo pendiente sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres (...) que es parte de nuestro programa de Gobierno y han sido temas que, además, en el debate público han estado en reiteradas oportunidades, son temas pendientes".

Sobre la Cuenta, la ministra vocera destacó en la red X que el jefe de Estado "ha demostrado con cifras y hechos concretos, todas las iniciativas que hemos impulsado como Gobierno para darle estabilidad y gobernabilidad al país", y que delineó "horizontes claros y anuncios contundentes para seguir en la senda de cambios que permitan a las familias vivir mejor".

En tanto, Tohá sostuvo en CHV Noticias que "lo importante es lo que piensan los chilenos respecto a los temas que tocó el Presidente: las medidas que anunció, profundas y decididas para reforzar Carabineros; el énfasis que planteó de cómo estamos incrementando y vamos a ir más allá en la inversión; los esfuerzos que se van a hacer para apoyar a las personas que cuidan otra personas, o las medidas para expandir y dar más impacto al efecto de la cultura y el deporte en la sociedad para prevenir el delito".

"No son temas de 'tribu', son temas de la sociedad, y la eutanasia y el aborto son temas de debate mundial, dilemas que tiene el ser humano, y debatirlos nos hace bien; después veremos a qué llegamos", invitó.

Asimismo, la extimonel PPD le restó importancia a la reacción de algunos parlamentarios de la derecha durante el discurso: "Hay una cosa que tenemos en Chile, que es un gran, gran valor, el respeto a las instituciones de la República. Y lo que hoy hizo la oposición fue quedarse en la sala; quienes se fueron actuaron de una manera totalmente excepcional, (y) más bien van a tener que darle explicaciones a su sector".

Sobre las recriminaciones opositoras, la titular de Interior puntualizó que "los ambientes favorables no se producen porque estemos de acuerdo en las cosas, sino porque resolvemos nuestras diferencias mediante el diálogo", y en el Congreso actual "la oposición tiene mayoría en el Parlamento y el Gobierno no tiene ninguna posibilidad de imponer cosas", por lo que no cree que el intento de abrir un debate "deba ser visto como una confrontación".

De Bachelet, quien finalmente no asistió por problemas de salud, no se han conocido reacciones hasta el momento.

A su vez, el diputado Winter resaltó que "este Gobierno asumió entendiendo que, de no hacerse cargo de los dolores y malestares que Chile acumulaba por un crecimiento desigual, este país no podría avanzar hacia el progreso", y que "en estos dos años, el país ha mejorado su economía, ha reducido la inflación de un 14% a un 4%, ha conseguido la inversión extranjera más alta desde el 2015 y, en definitiva, ha conseguido mejorar en prácticamente todos los índices económicos con los que se evalúa".

"Pero esa mejora no puede ir sin mejorar la vida de esos chilenos y chilenas que lo construyen. Y este Gobierno lo ha entendido", subrayó.

QUEJAS Y "DESILUSIONES" EN LA IZQUIERDA

Dentro de la izquierda, sin embargo, también hubo algunas críticas.

Enríquez-Ominami recriminó que el Gobierno de Boric "ganó con promesas que no se han cumplido, llenaron a Chile de esperanza y hoy desilusiona".

En ese contexto, dijo esperar que los anuncios de hoy "no sean palabras vacías: el Gobierno debe enderezar la economía, reconstruir la educación pública y luchar contra el crimen organizado".

Otra figura que ha tomado relevancia pública en los últimos meses, en medio de la discusión por la seguridad ciudadana, es la del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic. Sin embargo, no aparece mencionado en la encuesta Cadem y él ha descartado tener alguna intención presidencial.

De todos modos, el militante de Revolución Democrática (en proceso de fusión en el partido único del Frente Amplio) consideró que fue una "gran Cuenta Pública", pero explicitó que "es imposible no transmitir la decepción que existe a nivel comunal por la falta de anuncio de la extensión del Metro hacia el Poniente de Maipú, pese a contar con una propuesta justa y viable, trabajada hace meses (...) era una gran oportunidad para nuestro gobierno de reparar una deuda que se arrastra hace años con 600 mil vecinos de Maipú".

Pese a ello, dijo que aún guarda esperanza en que se pueda avanzar en ello en lo que resta del Gobierno de Boric.