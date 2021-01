Gobierno descartó salida de Briones... por hoy

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, mantuvo el suspenso ante una eventual salida del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para iniciar su carrera presidencial, asegurando que durante esta jornada no habrán ajustes en el gabinete.

Al ser consultado sobre la situación, Bellolio recalcó que "hoy día el ministro Briones, que ha sido muy buen ministro de Hacienda, que le ha tocado una tarea muy compleja en la mitad de la pandemia de lograr toda una red de protección social, él ha dicho que hasta el momento es 100 por ciento ministro de Hacienda y así es como nosotros nos quedamos".

"Yo le puedo descartar que hoy día no va a haber cambio de gabinete, pero otra cosa es lo que puede pasar adelante y eso yo no lo puedo confirmar ni afirmar y el ministro de Hacienda está abocado 100 por ciento a ser el ministro de Hacienda", añadió.

Por su parte, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, dijo que "primero hay que agradecer a alguien como Ignacio Briones que esté dispuesto a esto. Los que están en política siempre tienen que estar dispuestos a nuevos desafíos y eso se agradece".

"La decisión de si sale o no sale, de si va a ser o no va a ser candidato, es una decisión que tiene que tomar él personalmente con su jefe, que es el Presidente de la República, por lo tanto yo creo que el resto de los partidos no tiene mucho que opinar", planteó.

Torrealba manifestó que "es una decisión personal de Ignacio, que tiene que conversarla con el Presidente de la República, tiene que meditarla y evidentemente que si toma la decisión de ser candidato presidencial lo vamos a echar mucho de menos, porque es un gran ministro".

Evópoli espera anuncio oficial

Aunque la salida de Briones no se ha confirmado, en Evópoli ya lo dan por hecho, como se pudo apreciar en un post de Instagram del senador Felipe Kast.

La secretaria general del partido, Luz Poblete, indicó que "la decisión de salida le corresponde a Ignacio Briones, en su conversación con el Presidente de la República, pero hay que tener un respeto por la institucionalidad interna de cada partido".

"Nosotros, a partir de la decisión de Felipe Kast obviamente tenemos que buscar entre nuestros liderazgos quien nos podría representar en las próximas primarias de Chile Vamos. Dentro de esos nombres figura con mucha fuerza el de Ignacio, eso ya está fijado para el día 30 de enero para que nuestro consejo general proponga este nombre a la directiva y al partido en su globalidad", dijo.