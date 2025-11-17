Investigadora: Los chilenos sienten nostalgia por un pasado dorado que no sabemos cuándo fue

La investigadora Macarena Orchard, directora del Magíster en Métodos de Investigación Social de la Universidad Diego Portales, estimó que los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias del domingo se explican en parte por una "nostalgia" por una mejor convivencia en Chile, aunque dijo desconocer qué periodo estuvo marcado por aquello.

El ánimo de los ciudadanos fue materia de estudio en la encuesta ICSO UDP 2025, que por ejemplo, arrojó que la gente percibe la convivencia en el transporte público y las redes sociales como negativa o irrespetuosa, pues tres de cada cuatro personas han presenciado peleas, y casi la mitad ha dejado un grupo online por mal ambiente.

En conversación con Lo que Queda del Día de Cooperativa, la académica planteó: "El miedo a la delincuencia a veces ha parecido monopolizar mucho la conversación, pero nuestra impresión -a través de los datos- es que hay muchas cosas asociadas, como la convivencia con otros, que pueden aludir a experiencias de mayor irritación, agresividad o violencia cotidiana, que también inciden en este clima, en esta sensación de que estamos en un momento difícil".

"El porcentaje de personas que en nuestra encuesta dice que la conviviencia en Chile se ha deteriorado, o es más mala que antes, es altísimo. Entonces, hay una suerte de nostalgia, y sería interesante preguntarse cuál es ese pasado dorado de la convivencia en Chile. ¿Dónde estaba? ¿Cuándo fue? Y hay una idea de irritación cotidiana que los estudios vienen mostrando hace bastante tiempo, mucho antes de la elección", aseveró.

Por otro lado, Orchard puntualizó que "uno también podría pensar que en contextos politizados, como una elección, ese tipo de escenas cotidianas se empiezan a vincular a estos discursos de que 'el país se cae a pedazos', y eso intensifica todavía más esas experiencias, que a lo mejor en el pasado también estaban. Por eso hago la pregunta de dónde está ese pasado dorado de la convivencia".