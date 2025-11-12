El 45% de los hogares chilenos no llega a fin de mes

El 45% de los hogares en Chile declara no poder llegar a fin de mes con sus ingresos, según reveló un estudio de Ipsos y que representa el porcentaje más alto registrado en las últimas tres mediciones de la encuesta. La situación es más compleja en los segmentos socioeconómicos más bajos: en el grupo C3, la mitad (50%) no llega a fin de mes, cifra que escala al 55% en los grupos D-E.

Las cifras, detalló la consultora, evidencian un deterioro progresivo en la capacidad de las familias para cubrir sus gastos, pues en marzo de 2024 la cifra era de 39% de los consultados.

La capacidad de ahorro también se ha visto fuertemente mermada: solo 17% de los encuestados afirma que logra ahorrar dinero, siendo esta la cifra más baja desde octubre de 2022. En contraparte, 38% de las personas señala que llega "justo" a fin de mes.

A nivel de preocupaciones ciudadanas, la inflación se mantiene como el principal temor, siendo mencionada por 40% de los encuestados. Muy de cerca le siguen la delincuencia (39%) y la incertidumbre política y económica (26%).

Respecto al endeudamiento, 51% de los chilenos declara mantener algún tipo de deuda, ya sea hipotecaria, de consumo o con el retail; y de este grupo, 47% percibe que su nivel de endeudamiento es "alto" o "muy alto" , y 64% afirma que sus deudas han aumentado en los últimos 12 meses.

Cuatro claves de la situación económica