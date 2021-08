La suerte está echada: Nueve candidatos competirán por la Presidencia de Chile en noviembre

Nueve candidatos -ocho hombres y una mujer- competirán por la Presidencia de la República en la elección que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre, con miras a suceder al actual Mandatario Sebastián Piñera, tras expirar este lunes, a las 23.59 horas, el plazo legal para inscribir las postulaciones ante el Servicio Electoral (Servel).

La cita servirá también para elegir a 27 senadores, de un total de 50 escaños en la Cámara Alta, 155 diputados y 302 consejeros regionales (cores).

Hasta el último momento antes del cierre del plazo de inscripción los representantes de los distintos pactos electorales acudieron a formalizar sus listas, que en no pocos casos motivaron enfrentamientos, desacuerdos y fricciones en el seno de los partidos y coaliciones.

En la papeleta de noviembre estarán, entre otros, el ex presidente de Banco Estado y ex ministro del actual Gobierno Sebastián Sichel (independiente) y el diputado y ex líder estudiantil Gabriel Boric (Convergencia Social), quienes ganaron en julio las primarias de la derechista coalición Chile Vamos y el izquierdista pacto Apruebo Dignidad (Frente Amplio-Partido Comunista), respectivamente.

La presidenta del Senado y militante de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, única mujer en la carrera por La Moneda, buscará devolver la Presidencia a la ex Concertación, agrupada hoy en la coalición Nuevo Pacto Social, debilitada por las diferencias internas y golpeado por malos resultados electorales.

La ex ministra se impuso el sábado en la consulta ciudadana que organizó la centroizquierda reunida bajo la DC, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Liberal, Ciudadanos y el movimiento Nuevo Trato.

Otros aspirantes son el cineasta y ex diputado Marco Enríquez-Ominami, quien se presenta por cuarta vez consecutiva a una elección presidencial al frente del Partido Progresista -después de sus intentos de 2009, 2013 y 2017-, y el economista Franco Parisi, fundador del Partido de la Gente, que hace ocho años llamó la atención con un 10 por ciento de los votos.

Por su parte, el ex diputado José Antonio Kast, al mando del Partido Republicano, será por segunda vez seguida candidato en nombre de grupos ultraconservadores, círculos de militares retirados y partidarios de la dictadura de Augusto Pinochet.

En el otro extremo político está el profesor Eduardo Artés, presidente de la ultraizquierdista Unión Patriótica (UPA), calificado de estalinista por algunos sectores, quien ya fue aspirante a La Moneda en 2017.

Desde fuera de los partidos políticos, estarán en la papeleta dos independientes: el economista Gino Lorenzini, fundador de "Felices y Forrados"; y el activista mapuche Diego Ancalao, quien fue proclamado la semana pasada como abanderado presidencial de La Lista del Pueblo.

Tras la inscripción de las candidaturas, el Servel debe ahora revisar la documentación para verificar que cumplen con los requisitos legales.