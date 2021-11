Los Charros de Lumaco se desmarcaron de una nueva versión de su reconocida canción "Cómo dejar de amarte", regrabada como jingle para la campaña de José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) de cara a la segunda vuelta, y que se viralizó este sábado.

El grupo aclaró en su página oficial de Facebook que "NO apoyamos a ningún candidato ya que (el grupo) es MARCA REGISTRADA y no la desprestigiamos apoyando a la política. Espero haya quedado claro que los que lo apoyan NO SOMOS NOSOTROS".

Pero las dudas persistieron, hasta que se conoció que los intérpretes de la renovada letra en apoyo al republicano eran en realidad Los Charros de Luchito y Rafael, alcance de nombre que dio pie a la confusión en las redes sociales.

A su vez, su productor musical, Juan Carlos "Karizma" Sáez descartó en CHV Noticias que el jingle implique que los músicos respalden a Kast, señalando que aceptaron cantarlo tras sufrir dificultades económicas durante la pandemia.

"Es como todo trabajo, nos pagaron por hacer eso", sostuvo al medio.