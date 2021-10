ME-O: Me preguntan más a mí cómo se me ocurre ir de candidato, y no a Kast

El fundador y candidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, cuestionó que la opinión pública no ponga en jaque las propuestas de ultraderecha de su rival del Partido Repúblicano, José Antonio Kast.

"Tenemos que escandalizarnos con que José Antonio Kast no impacte al periodismo con su candidatura y sus ideas", enfatizó en El Diario de Cooperativa, asegurando que "a mí me preguntan mucho más a mí cómo se me ocurre ir de candidato, y no le preguntan a Kast; me preguntan por Alberto Fernández, pero no le preguntan por Bolsonaro".

En ese sentido, reafirmó su inquietud porque, "por lo que veo en la calle", las ideas del "hijo y promotor de la segregación en la ultraderecha chilena, que no es tolerante, que no cree en la justicia social" van al alza en el país.

"Cuando alguien propone hacer un hoyo en el norte para impedir que otros vengan, se parece mucho al muro de Trump, con el que el periodismo norteamericano frivolizó y terminó pidiendo disculpas una vez que se fue", planteó, y recordando el apoyo del ex UDI a Miguel Krassnoff, preguntó: "¿Conoce a muchos candidatos presidenciales que van a una cárcel a ver a un asesino y violador de mujeres condenado a 804 años, y salir de la cárcel y decir que 'es un tipo interesante'?".

Por tanto, "hago un llamado a todos los que tienen voz a no frivolizar las ideas de José Antonio Kast, a no decir 'me da rating, me interesa, qué honesto y simpático es'".

"Soy un optimista -añadió- creo que en Chile tenemos todo para lograr el cambio que votamos, y va a depender en una gran parte de la Constituyente, y en otra gran parte del Ejecutivo, que durante un momento va a tener que lograr los cambios que imponga la Constituyente, y si elegimos a Kast, puedo decir que se mata la esperanza de un pueblo que votó en un 80 por ciento por más derechos".

ME-O también aprovechó de cuestionar el artículo de El Mercurio, que ayer domingo recordó al fundador de la Gestapo, Hermann Göring, provocando el rechazo de la Embajada alemana en Chile: "Creo que el debate democrático ha estado secuestrado durante años por medios de comunicación pinochetistas, cuyos dueños estuvieron vinculados a la dictadura (...) la prueba de lo de El Mercurio son los valores que inspiran al diario".

SALIDA DE PIÑERA "SERÍA FANTÁSTICA"

Por otra parte, criticó la gestión del Gobierno de Sebastián Piñera en la búsqueda por más paz y seguridad después del estallido social, planteando que "el orden no se invoca, se construye", y que en un eventual mandato suyo "lo voy a hacer porque es mi deber y porque no creo en la violencia".

"Al mismo tiempo, un Gobierno de antisociales, encabezado por Piñera y el subsecretario (del Interior, Juan Francisco) Galli, que se meten en la contienda electoral politizando el debate del orden de la peor manera, son ellos los que le echan bencina al fuego", dijo ME-O, en vista de que el Ejecutivo responsabilizó a sus contrincantes Yasna Provoste (DC) y Gabriel Boric (CS) por los desórdenes del segundo aniversario del 18 de octubre.

"Lo que ocurrió el lunes pasado es intolerable: la violencia es inaceptable, y es un deber de los candidatos condenarla, pero no es suficiente, y quien está en el poder hoy día, quien controla la fuerza es el Presidente de la República, y él es parte del problema", aseveró.

En esa línea, y mientras diputados revisan la acusación constitucional en contra del Presidente, agregó que "su salida, si ama a la patria, sería fantástica, porque ya que estamos en una crisis, no generaría crisis y empezaríamos a discutir y a construir el orden".