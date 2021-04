PS propone definir entre Narváez y Muñoz con las elecciones de mayo

Luego del portazo del PPD a la "pre-primaria" en la que se decidiría entre Heraldo Muñoz y Paula Narváez para la candidatura presidencial conjunta con el PS, esta colectividad ahora propone que los resultados de la mega elección de mayo sean el factor dirimente.

Fue la comisión política socialista la que sugirió esta idea, que básicamente implica que la tienda que más votos logre el 15 y 16 del próximo mes, llevará a su carta presidencial a las primarias de julio.

"En su declaración, el partido dice que no tenemos ninguna dificultad a esperar los resultados de las elecciones de concejales, alcaldes, constituyentes y gobernadores y gobernadoras, donde efectivamente nuestro mundo se expresará", planteó la jefa de campaña de Narváez, Nivia Palma.

Por otro lado, lamentó que en las últimas semanas "hemos recibido opiniones públicas, tanto de la jefa del comando de Heraldo Muñoz, como trascendidos, que me parece que no han sido prudentes para cuidar la relación que debemos cuidar entre ambas fuerzas políticas y candidaturas".

PPD EN CONTRA: "LOS CANDIDATOS TRASCIENDEN LOS PARTIDOS"

Pero esta fórmula tampoco acomoda al PPD, cuyo presidente subrogante, Francisco Vidal, manifestó que "no me parece viable, porque con ese criterio de que el partido que tenga más votos en una elección defina al candidato presidencial, bueno, no deberíamos hacer primarias legales, porque el partido más grande de la Unidad Constituyente es la Democracia Cristiana".

"Cuando uno elige un candidato presidencial, sin duda tiene como referencia el peso electoral de cada partido, pero normalmente los candidatos trascienden los partidos. Entonces tomar una decisión de esta importancia sobre la base de los votos de cada uno no creo que identifique bien los liderazgos", apuntó.

RADICALES DEFIENDEN CONVERSACIONES CON JILES

Por otra parte, el presidente y candidato del Partido Radical, Carlos Maldonado, defendió que la diputada Pamela Jiles (PH) se mantenga en los acercamientos de la centroizquierda de cara a las primarias legales, figura que genera incomodidad en muchos personeros por sus dichos, algo que se agravó por su insulto contra el RN Diego Schalper.

A juicio de Maldonado, los esfuerzos deben concentrarse en el tema de fondo, que es construir una propuesta programática y unitaria del bloque.