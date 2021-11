El ex candidato presidencial del oficialismo, el centroderechista Sebastián Sichel, respondió a Izkia Siches, jefa de campaña del aspirante de la oposición, Gabriel Boric, tras la invitación que le extendió para incorporarse al proyecto del diputado de izquierda de cara a la segunda vuelta del próximo 19 de diciembre.

Durante este martes, la ex presidenta del Colegio Médico dijo que "yo invitaría al candidato Sichel a revisar nuestras propuestas y, en una de esas, incorporarse, apoyar el trabajo que estamos construyendo. Esto es una fuerza amplia y diversa, donde caben todos, incluyendo Sebastián Sichel".

"Se pasó varios pueblos @izkia, he dicho que no existe ninguna posibilidad de que vote por Gabriel Boric o un proyecto del Partido Comunista. Y seré firme opositor si llega a La Moneda", retrucó el ex presidente de Banco Estado en su cuenta en Twitter.

La propuesta de Siches surgió luego de que Sichel enviara una carta con nueve puntos al vencedor de la primera vuelta, el ultraderechista José Antonio Kast, exigiendo compromisos en materia de derechos humanos, multilateralismo, cambio climático y aborto, entre otros, los que no fueron tomados de forma muy positiva por algunos de los integrantes del comando del candidato del Partido Republicano.