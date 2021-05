Ximena Rincón emplaza a la junta DC definir entre ella y Yasna Provoste

La senadora Ximena Rincón instó a la junta nacional de la DC a definir si será ella o Yasna Provoste la opción del partido para ir a las primarias presidenciales del bloque opositor.

"Siempre he sentido que mi candidatura sólo tiene sentido si represento un proyecto colectivo y no uno individual y en el último tiempo me ha resultado especialmente difícil ser candidata del partido mientras tanto, al interior del mismo como en los medios de comunicación, se ha instalado una pseudo competencia con mi gran camarada, Yasna Provoste", sostuvo Rincón.

En la junta nacional de la DC, la parlamentaria agregó que "no puedo representarlos bien si en forma directa o indirecta, y de manera permanente, se establece un manto de dudas sobre la candidatura del partido".

"Por eso hoy, con mucha fraternidad, quiero decirle a esta junta nacional que si mi camarada y amiga Yasna Provoste está disponible y hay una primaria de Unidad Constituyente que lo diga con claridad y que sea esta junta nacional la que decida hoy mismo si respeta la voluntad de la ciudadanía o cambia esa decisión y establecer entonces quién nos representa en dicha instancia", puntualizó

"O esta candidatura representa a todo el partido con convicción o deja de tener sentido", finalizó.

Provoste, actual presidenta del Senado, ha ido subiendo en las encuestas luego de que encabezara el diálogo con el Gobierno por los "mínimos comunes". Hasta la fecha, la ex ministra de Educación ha asegurado que seguirá al mando del Senado aunque dejó abierta la puerta al decir que "cada día tiene su afán".