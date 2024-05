Reforma al sistema político: Pese a acuerdo transversal, FRVS acusa "portonazo" en norma

Ante el ingreso al Congreso de una reforma al sistema político, que será presentada este miércoles por el senador Alfonso de Urresti (PS), existe un acuerdo casi transversal entre los partidos, aunque surgen críticas desde el FRVS, que apunta a un "portonazo político".

Desde el Parlamento se plantean puntos como profundizar la norma antidíscolos, evitar que haya diputados con menos de un umbral de votos, la reducción del número de parlamentarios, impedir el fraccionamiento y la atomización, y hacer obligatorio el cumplimiento de los acuerdos de comité para votar de una u otra forma, entre otros.

Esta posibilidad no es vista con buenos ojos por Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), quien en El Primer Café comentó que "hay que hacer ajustes para no seguir en este estado de las cosas. Lo que sí me preocupa del proyecto en particular del senador De Urresti es que genera más problemas de los que resuelve, porque estamos todos de acuerdo que hay que disminuir el fraccionamiento de los partidos y hay que tender a la fusión".

"Hay una parte que es casi un portonazo político, cuando él señala que los votos que no se logren de un partido que se disuelva vayan a otro (...) beneficiaría a los partidos más grandes, que están preocupados porque apenas logran más del 5 por cierto en condiciones muy óptimas", sostuvo.

En contraste, Alejandra Krauss (DC) dijo que esta situación "da cuenta que es posible, cuando existe voluntad de acuerdos, es posible construirlos, y a mí me parece que la base respecto del sistema político que proponía la Comisión Experta es una muy buena base de debate".

"Creo que es esencial solucionar en algo lo que es la construcción de mayorías en el Congreso, porque es la manera cómo la ciudadanía logra que sus demandas sean resueltas. El resto es un debate permanente y sin sentido", añadió.

APOYOS EN LA OPOSICIÓN

Desde RN, Luis Pardo valoró que "el proyecto del senador De Urresti recoge lo que fue en gran medida los acuerdos transversales que se lograron desde Republicanos al Partido Comunista en la Comisión Experta".

"Lo que sí es importante es no generar una falsa expectativa de que estas reformas van a solucionar el problema político que tenemos en Chile. La verdad es que esta reforma no va a permitir resolver todos los problemas de la forma en que uno quisiera", sostuvo.

La secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, agradeció "el liderazgo del senador De Urresti, estos son temas con una pequeñísima sintonía ciudadana (...) la gente quiere que solucionen sus problemas reales y les cuesta entender que esta es una reforma importante para llegar a acuerdo en otro tipo de reformas".

"Creo que tenemos que tener una mirada generosa, es algo que nos importa a todos. Está muy en pañales todavía, pero tenemos que reconocer quiénes asumen costos también promoviendo cosas que a veces no generan tanta sintonía ciudadana", insistió.