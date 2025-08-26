El senador García Ruminot tampoco considera dictadura a la era de Pinochet

El senador José García Ruminot (Renovación Nacional), expresidente de la Cámara Alta, aseguró este martes que la denominación adecuada para el periodo posterior al Golpe de Estado de 1973 es "gobierno militar" y no dictadura.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario de Chile Vamos fue consultado respecto a la dificultad de su sector para reconocer como dictadura los 17 años en que el país estuvo al mando de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Para mí (la denominación adecuada) es Gobierno militar, no llegó (solo) porque los militares chilenos hayan sido golpistas. En el análisis, uno no puede dejar de tener a la vista por qué ocurrieron estos hechos", respondió el legislador.

En ese sentido, explicó: "Yo creo que (la dificultad) tiene mucho que ver con el origen. Quienes vivimos la Unidad Popular sabemos lo que significó ese Gobierno, sabemos cómo se sufrió. Había (también) un clamor de que se evitara una guerra civil".

"Nosotros entendimos, en su minuto, que evitar la guerra civil significaba que las Fuerzas Armadas actuaran unidos y, de esa forma, evitaran una guerra que habría sido muy cruenta, que habría puesto en peligro la subsistencia misma de nuestro país", aseguró el militante de RN.

Kast como segunda opción

El senador por La Araucanía también abordó el escenario de la carrera presidencial y confirmó su total respaldo a la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI): "Es mi candidata, con toda mi convicción", enfatizó.

"Yo siento que el cariño, el apoyo, la adhesión que tiene Evelyn Matthei es muy grande, pero creo que no lo reflejan las encuestas, por el momento. Nosotros estamos trabajando para que Evelyn Matthei pase a segunda vuelta, ese es nuestro objetivo electoral", aseveró.

Sin embargo, el legislador también aclaró: "Si ello no ocurriera, naturalmente creo que nosotros debiéramos respaldar la candidatura de quien pase a segunda vuelta. En este caso, lo más probable es José Antonio Kast, en eso no tengo ninguna duda... por supuesto que votaría por José Antonio Kast".