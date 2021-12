Mario Desbordes: RN se transformó en una mala copia de Republicanos o de la UDI dura

El ex candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, fustigó el rumbo que ha tomado el partido: aseguró que se transformó en una mala copia del Partido Republicano.

En su rol de panelista de El Primer Café de Cooperativa, el ex timonel del partido reafirmó sus intenciones de renunciar a la colectividad, cuestionando los liderazgos promovidos por el senador Francisco Chahuán en la interna de la colectividad y acusó que influyen mucho Andrés Allamand y Marcela Cubillos en estas decisiones.

"No me gusta hacia dónde han llevado Renovación Nacional... Se transformó en una mala copia de Republicanos o de la UDI dura. Hay parlamentarios que ya le anunciaron al Gobierno entrante que no le van a aprobar una reforma tributaria. Eso no lo encuentro lógico, no lo encuentro razonable", lamentó.

"Lo mínimo es que si el Presidente salió electo recién, tiene un apoyo ciudadano importante, muchos de los proyectos que ha planteado fueron planteados en esta segunda vuelta como esenciales... Al menos conversemos con el Presidente, veamos qué necesita para financiar estos proyectos", enfatizó Desbordes.

"Hay una señora, señorita, que figura como vicepresidenta -no lo es en estricto rigor legal, una señora de apellido Unicahuin (Claudia, vicepresidenta de puebols originarios)- que nos insulta. Dice: 'la derecha no tiene que modernizarse, solo tiene que tener los cojones que perdieron los del Apruebo'. Yo soy, fui del Apruebo y sigo siéndolo: ojalá pueda aprobar una nueva Constitución", detalló.

"Le pedimos al presidente del partido 'haga algo, usted la pone como vicepresidenta... No puede seguir este ambiente de hostilidad'", sostuvo Desbordes. Y agregó que Chahuán le respondió en el programa Tolerancia Cero "destacando a esta señora como una de los grandes líderes del partido. Cuando el presidente (destaca) a una persona que insulta a todos los que estuvimos por el Apruebo, de esa manera, demuestra que no hay intención de dialogar".

ACUSACIONES EN SU CONTRA

Consultado sobre las acusaciones del diputado Tomás Fuentes de "reiterada indisciplina" y la solicitud de que "transparente y rinda cuenta" de 275 millones de pesos que RN le habría donado a su campaña, Desbordes declaró que "el señor Fuentes es un personaje oscuro, pequeño, que es empleado de Andrés Allamand y Marcela Cubillos, que son detractores brutales míos".

"Un dato: ese es el nivel sucio que al que se llega en algunos casos y yo no estoy dispuesto a seguir en esos términos. Obviamente Renovación Nacional me aportó 200 millones a la primaria, que fue el único aporte que tuve más personas naturales. Yo no tuve a ningún empresario ni mediano ni grande poniendo plata en mi campaña", aclaró el ex ministro de Defensa, asegurando que "esa plata está rendida, el señor Fuentes lo sabe, porque la ley te obliga -quiéraslo o no- a rendirlo al Servel".

"Fuentes lo sabe, pero es tan sucio, tan bajo, que es capaz de escribir eso para darle a entender a la gente que yo no he rendido platas", fustigó.

El ex diputado, además, acusó que "influyen mucho por detrás los Allamand, las Cubillos, personas que están planteando que hay que rechazar la nueva Constitución sin conocerla. Yo no quiero estar en un partido -si es que sigue esa dinámica- que se cierra a los acuerdos, al diálogo: ¿Por qué perdimos en segunda vuelta?, ¿por qué no hacemos ese análisis?".

"Yo creo que Chile no quiere revolución, quiere reformas", planteó Desbordes: "Qué le ofreció el Presidente electo, Gabriel Boric, (les ofreció) reformas, fue muy cuidadoso en decirlo en segunda vuelta: reformas graduales, ordenadas", destacó.

RN FUE RETROTRAÍDA 15 AÑOS

"Yo agradezco muchísimo lo que hizo José Antonio Kast (...) el punto que no puede suceder es que no hagamos el debate mínimo; por qué no llegamos más allá, porque: Chahuán, Schalper, Cubillos y compañía retrotrajeron a RN a lo que pasaba hace 15 años, que se oponía a todos los cambios, a todas las reformas", lamentó el ex ministro.

"No me siento cómodo en un partido que está en esa posición; quiero reformas, quiero cambios, quiero que la gente sienta que los políticos servimos para algo", agregó.

"Presidente Boric, los diputados y senadores con los que yo converso están dispuestos a conversar con usted y si usted tiene buenas propuestas se las vamos a aprobar. Si hay una propuesta que nos parece que no es correcta, le vamos a decir: 'Presidente esto no nos gusta porque ustes se equivoca en esto'. Desde ya él lo sabe porque nos conoce; estamos ahí para dialogar", sentenció.