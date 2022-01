"Militarizar la zona no ha logrado el objetivo de reducir la violencia", dijo la futura ministra del Interior, Izkia Siches, declaraciones que fueron criticadas por el Gobierno actual y el secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, quien señaló en El Primer Café de Cooperativa que hay datos que demuestran que la violencia en la macrozona sur disminuyeron en los últimos meses, que "no tenemos una situación de violencia cero, porque ahí tenemos un mundo de gente operando para causar terror en pos de objetivos políticos", pero que decir que "el estado de excepción constitucional no ha significado una disminución de la violencia en la zona, es simplemente faltar a la realidad".

